Creuse, France

En Creuse, les conditions de circulation sont un peu difficiles sur certains secteurs, ce mardi 30 octobre. Il est tombé 25 centimètres de neige au Montel-de-Gelat et à Mainsat, 15 cm à Toulx-Sainte-Croix, 10cm à Saint-Alpinien ...

Le poids de la neige sur les branches a provoqué de nombreuses chutes d'arbres, notamment aux abords des routes. - David Guérinot

Ces intempéries ont provoqué par endroit des chutes d'arbres et de branches sur la route. Météo France maintient pour l'heure son alerte orange à la neige et au verglas pour la Creuse, comme pour 16 autres départements.

Des coupures de courant

La neige provoque des coupures de courant en Creuse. Les équipes d'Enedis reprennent du service ce matin. Ils étaient vingt agents à se mobiliser hier soir jusqu'à minuit, ils sont une cinquantaine ce mardi 30 octobre au matin. Ils sont partis sur les routes après 7 heures pour résoudre les soucis des Creusois, privés d'électricité.

La-Chapelle-Saint-Martial recouverte de neige à 5 heures du matin. - Guilaine Noguet

Prudence sur les routes !

La neige et les chutes d'arbre : ce n'est pas le matin idéal pour se déplacer ! Les pompiers creusois invitent chacun et chacune à rester chez soi, autant que possible. Ils sont intervenus dans la matinée sur la commune de Champ-Sanglard : une dame d'une trentaine d'année est sortie de la route et a fini dans le fossé. Elle a été emmenée à l'hôpital de Guéret pour un examen de contrôle.

À Mérinchal aussi, les paysages sont tout à coup drapés de blanc. Moins de 1 degré à 6 heures du matin ! - Cécile Corde

Le problème a même touché le réseau ferroviaire : les trains entre Guéret et Limoges sont pour l'heure annulés.