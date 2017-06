Creuse : la canicule fait fondre le bitume

Prudence si vous prenez la route en Creuse : les hautes températures font fondre le bitume et rendent la chaussée glissante.

Les gendarmes de la Creuse mettent en garde les automobilistes : la vague de chaleur qui touche cette semaine 66 départements français dont la Creuse abîme les routes et peut causer des accidents. Par endroits, le phénomène s'apparente à de l'aquaplanning : les pneus perdent leur adhérence sur le bitume fondu et le conducteur peut perdre le contrôle de son véhicule.

Un accident causé par la chaleur

Les portions à risque sont les routes les plus exposées au soleil et les plus fréquentées. Par endroits, le passage répété des voitures et des poids lourds peut même créer des trous dans la chaussée. La route glissante est d'ailleurs à l'origine d'un accident ce mardi vers 15h30 dans le camp de la Courtine. Un camion de l'armée a fait un tonneau sur la route militaire 31 à l'intérieur de la base. Cet axe est ouvert à la circulation des civils. Le conducteur a été amené à l'hôpital d'Ussel en Corrèze.