Creuse : nos vieux arbres sont en mauvaise santé

Sainte-Feyre, France

"Le client avait des doutes et donc il a demandé une expertise pour ces quatre chênes centenaires" explique Erik Jeanton de l'Office National des Forêts. Le client, c'est la maison de santé de Sainte-Feyre, représentée par Jean-Luc Martial, responsable des espaces verts. A cause de la sécheresse qui touche le département, de nombreux arbres sont fragilisés. La maison de santé voulait s'assurer qu'ils ne représentent pas une menace pour les passants aux alentours du centre.

Pour mesurer l'état de ces arbres, l'Office National des Forêts a procédé à une analyse. Muni d'un maillet, Erik Jeanton tape, "pas trop fort", sur l'écorce "pour voir s'il n'y a pas de cavité." Chaque arbre a passé cette première partie du test sans problème.

La sécheresse, principale cause de la souffrance des arbres

C'est après que cela se complique. Erik Jeanton observe chaque aspect des arbres. Les branchages, l'écorce, les racines et même leur forme. "Les petites traces brunes sur l'écorce, ce sont des traces de tanins. Ce qui montre l'état de stress des arbres" raconte-t-il. "Les arbres fabriquent des tanins pour se protéger des attaques fongiques par exemple" précise-t-il encore.

La tâche brune présente sur l'écorce de ce chêne est un surplus de tanins, fabriqués pour se protéger des attaques extérieures. © Radio France - Bastien Thomas

Après avoir analysé les quatre arbres, Erik Jeanton dresse son bilan. "On garde les arbres, on ne les coupera pas. Mais on va les surveiller car ils souffrent d'un manque d'eau évident" note l'expert. Il y a trois semaines, un autre arbre du domaine de la maison de santé n'a pas connu le même sort. Il a été abattu.

Cet arbre menaçait de s'effondrer. Complètement mort, il était juste à côté du passage piéton. © Radio France - Bastien Thomas

Un mal récurrent en Creuse

Ces arbres du parc de la maison de santé de Sainte-Feyre ont juste très soif, comme d'autres dans le département qui subit des épisodes de sécheresse successifs. Alors même si le baromètre est à la pluie pour les prochains jours, ça ne suffira pas. Pour que les arbres se rétablissent, il faut que les nappes phréatiques se remplissent. Il faudra donc attendre le printemps, pour voir si les arbres vont mieux. Et ce n'est même pas sûr que cela suffise.