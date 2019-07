Cri d'alarme de la fédération de pêche de la Drôme sur les niveaux de nos rivières

Coup de gueule de la fédération de pêche de la Drôme. Elle a lancé lundi une pétition intitulée "ensemble, sauvons l'eau !!" pour demander à l'État des vraies mesures pour les rivières. C'est une réaction aux annonces du ministre de la Transition écologique François De Rugy. Il veut une baisse des prélèvements d'eau de 10% d'ici 5 ans. Très insuffisant pour Christian Brely, le président de la fédération de pêche de la Drôme.

De vraies mesures, pas des promesses

Le président de la fédération de pêche de la Drôme ne décolère pas, malgré les annonces du ministre de la Transition écologique : "le ministre nous dit qu'il faut gérer l'eau en partageant la ressource sans oublier la biodiversité. Mais ses propres services départementaux prennent des mesures qui sacrifient le milieu aquatique. Ses beaux discours ne sont pas en accord avec la réalité des mesures prises sur le terrain."

Christian Brely, le président de la fédération de pêche de la Drôme Copier

Il demande à l'État de prendre ses responsabilités et d'agir concrètement pour préserver l'eau en France. "Il faut suivre ce que l'Agence de l'eau a préconisé", avance-t-il, "ça fait six ans qu'elle tire cette sonnette d'alarme et que les politiques n'écoutent pas. Il faut diminuer les prélèvements. Il n'y a que de la vigilance, mais pas de restrictions. Tout le monde peut laver sa voiture quand il fait chaud, on peut arroser toute la journée même en pleine chaleur. Il y a des aberrations."

Cri d'alarme sur l'état des rivières

Selon le texte qui accompagne la pétition de la fédération drômoise de la pêche, _"_92 % du territoire Drômois est en déficit quantitatif (soit 12 bassins sur 13)." D'après son président, "on a commencé à faire des pêches de sauvetage où l'on s'aperçoit que les poissons sont en train de crever. Il y a eu l'année dernière deux communes limitrophes du département qui ont été ravitaillées par citerne parce que leurs sources de prélèvement étaient taries. Demain ça sera peut être d'autres communes", prévoit Christian Brely, "Mais j'ai peur que ce soit un peu tard pour trouver des solutions".