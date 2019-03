Cri d'alerte de deux locataires d'une maison insalubre à Brognard

Depuis trois ans deux locataires occupent une maison à Brognard. Les problème d'humidité, de moisissure, de canalisation s'enchaînent et ne sont pas résolus. Ils tirent la sonnette d'alarme.

Un couple de locataires lancent un cri d'alerte. Depuis trois ans ils occupent une maison insalubre à Brognard, rue des Chenevières. Les problèmes s'enchaînent et ne sont pas résolus : dégât des eaux, moisissures, humidité, problème de canalisation des eaux usées qui se déversent dans le champ du paysan, à côté de leur maison. La situation devient très compliquée pour David Crouzillat et David Jacob.

L'humidité s'est infiltrée dans plusieurs pièces de la maison. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Un mur couvert de champignons. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Les moisissures envahissent les murs de plusieurs pièces. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Les eaux usées se déversent dans le champ du voisin suite à une rupture de canalisation. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Sans réponse du propriétaire

Malgré plusieurs sollicitations, des appels et des lettres recommandées envoyées à leur propriétaire, seules deux fenêtres ont été changées depuis trois ans selon les locataires. C'est pourquoi, depuis un an, le couple ne paye plus de loyer.

La mairie de Brognard et le Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) sont donc intervenus. Un expert du service d'hygiène de PMA a dressé un procès-verbal pour "humidité, moisissures dans plusieurs pièces du logement et défaut de ventilation". Une mise en demeure et une injonction pour mise en conformité de l'assainissement ont également été envoyés au propriétaire. Tous les courriers sont restés sans réponse jusqu'à présent.

Marie-Christine Brandt, maire de Brognard affirme : "Une procédure d'injonction de mise en conformité de l'assainissement sous 15 jours est en cours mais le propriétaire n'a pas encore reçu le courrier. Pour l'intérieur de la maison, les locataires ont comme la mairie, reçu un PV des services d'hygiène de PMA. Pour l'assainissement, PMA et la commune ont fait le nécessaire. Il appartient maintenant au propriétaire de prendre ses responsabilités."

Selon plusieurs expertises et devis demandés par David Crouzillat et David Jacob, le montant des travaux dans la maison s'élève à près de 80 000 euros.

Nous avons pu nous entretenir longuement avec le propriétaire. Il assure qu'il est prêt à faire des travaux mais ne souhaite pas s'exprimer plus en détail à notre micro.