Corse, France

Le président de L'Exécutif a ainsi voulu donner des gages aux responsables des deux centres d'enfouissement, Prunelli et Viggianellu, qui arrivent bientôt à saturation. Des objectifs ont été fixés, des moyens seront débloqués. Le tout a été contractualisé avec les intercommunalités. L'Etat est partenaire de ce plan, et mettra la main à la poche. Josiane Chevalier, la préfète de Corse :

Josiane Chevalier, préfète de Corse Copier

"Je souhaite qu'on s'engage dans un plan durable. Il y a du retard, un énorme retard en Corse par rapport au tri sélectif. On a déjà d'abord participé financièrement aux équipements pour la gestion du tri à travers la D.E.T.R (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux), et la Dotation de Soutien à l'Investissement Local. On va continuer en investissements, il y a aussi le P.E.I (Plan Exceptionnel d'Investissement), et à travers l'A.D.E.M (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), _on participera aussi au fonctionnement._"

Les représentants de la vingtaine d'intercommunalités insulaires semblent avoir été convaincus. C'est le cas de Frédéric Mariani, vice-président de la Communauté des Communes de l'Alta Rocca :

Frédéric Mariani, vice-président de la Communauté des Communes de l'Alta Rocca Copier

_"_Je pense que c'est quelque chose de réalisable très facilement et aujourd'hui toutes les intercommunalités ont accueilli favorablement la mesure."

Et si les choses n'avancent pas suffisamment vite, il faudra recourir à l'exportation de ces déchets sur le continent. Peut-être dans les prochaines semaines. Gilles Simeoni, président de l'Executif de Corse en convient :

Gilles Simeoni, président de l'Executif de Corse Copier

Nous avons acté ce principe. Il faut prendre à titre transitoire des mesures et notamment celle de l'exportation, mais à titre tout à fait exceptionnel, en attendant que nous consolidions la nouvelle démarche et le nouveau modèle de gestion des déchets."

Quant à la création d'un nouveau centre d'enfouissement, les prospections se poursuivent, y compris à Moltifau.