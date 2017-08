Crozon. La station d'épuration en eau trouble

Un salarié de la station d'épuration de Crozon est convoqué ce jeudi après-midi par son employeur, la Saur. Il avait mis en cause la qualité du réseau d'assainissement des eaux usées de la ville. Le maire, Daniel Moysan, a porté plainte contre X pour diffamation.

Jean-Jacques Gallou, ancien employé communal, mis à disposition de la Saur, le gestionnaire de la station d'épuration de Crozon est convoqué à 15h, à Pluguffan, par son employeur. Il doit participer à un entretien préalable à un licenciement et une demande de réintégration anticipée dans les effectifs des employés municipaux.

En mai 2017, Jean-Jacques Gallou a envoyé un dossier mettant en cause la qualité du réseau, au procureur de Quimper, à la Direction départementale des territoires et de la mer ainsi qu' à l'inspection du travail. Selon lui, depuis que la station a été modernisée en 2010, il doit gérer des problèmes de délestage et de débordements d'eaux usées sur les plages de Crozon.

"Lorsqu'il y a trop de pluie, il faut délester vers les plages" Jean-Jacques Gallou

" C'est surtout vrai depuis la modernisation de la station en 2010. Une station membranaire ne peut recevoir qu'une certaine quantité d'eau, lissée sur 24h. Lorsqu'il y a trop de pluie, comme le réseau d'assainissement est vieillissant, on se retrouve avec des risques d'inondation de la station. Il faut alors délester vers les plages", explique Jean-Jacques Gallou.

Le salarié de la Saur poursuit son explication : ""C'est surtout vrai l’hiver, mais moi, j'ai vu des gens se baigner dans de la m... Les municipalités se sont succédées sans réhabiliter le réseau. Elles ont mis de l'argent pour faire des extensions, et ouvrir de nouveaux lotissements, et n'ont pas suffisamment investi en réhabilitation."

Un enjeu économique de taille

Mi-juillet, le maire Daniel Moysan a porté plainte contre X pour diffamation auprès du procureur de Quimper, avec constitution de partie civile. La presqu’île est classé " station touristique". L'enjeu économique est de taille. L'édile n'a pas souhaité s'exprimer et attend un arbitrage judiciaire.

Dans la station balnéaire, les touristes interrogés expliquent que cette affaire ne leur gâche pas les vacances mais ils espèrent une plus grande transparence. "Cet homme est peut-être un lanceur d'alerte ? " se demande Colette avec un accent chantant du sud de la France. "En tout cas, il ne doit pas être sanctionné avant que la justice ait tranché".

Le parquet de Quimper ne souhaite pas communiquer pour l'instant.

Une autre affaire sanitaire

En marge des révélations faites par Jean Jacques Gallou, une autre affaire a entaché récemment l'image de la presqu’île.

Le 11 juillet dernier, les services municipaux ont été mis en alerte par un dépassement du taux d'entérocoques constaté dans les eaux de Toul an trez. A l'origine de la pollution, un mauvais raccordement d'un sanitaire d'un appartement saisonnier au réseau d'eau pluvial.

Le problème date vraisemblablement de la construction de l'immeuble en 2007. Les analyses des eaux de baignade sont à nouveau bonnes.