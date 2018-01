La Seine atteint ce mardi matin 4,85 mètres au pont d'Austerlitz à Paris. Elle devrait arriver à 6 mètres ce week-end. Le RER C sera coupé mercredi. La Marne est en vigilance orange en Ile-de-France. En Seine-et-Marne des routes sont déjà inondées et une école a été fermée par précaution.

Paris, Île-de-France, France

Pierre Jérémie, chef du service prévention à la direction régionale de l'environnement et de l'énergie était sur France Bleu Paris à 7h15 ce matin. Il a indiqué qu'il y avait déjà eu des inondations sur le bassin de la Marne et que les services étaient particulièrement vigilants sur ce fleuve. Ils surveillent aussi Paris de près.

Le RERC coupé mercredi à Paris, une école fermée en Seine-et-Marne

Le RER C sera coupé mercredi. Afin de garantir la sécurité des personnes et des installations, la SNCF, en concertation avec les autorités, a décidé d’interrompre la circulation sur 7 gares intra-muros de la ligne C dès mercredi 24 janvier 2018. Les gares de Saint-Michel Notre Dame, Musée d’Orsay, Invalides, Champ de Mars, Av Pdt Kennedy, Boulainvilliers sont fermées. La gare Pont de l’Alma est d'ores et déjà fermée pour travaux.

En Seine-et-Marne, par mesure de précaution, l’école de Conde-Sainte-Libiaire a été évacuée. Les élèves ont été transférés dans une salle communale où sont organisées habituellement les activités péri scolaires.

Les 6 mètres seront certainement atteints ce week-end à Paris

"La pluie qui est en train de se former sur l'Yonne va certainement se propager vers la Seine, dit Pierre Jérémie. Au fur et à mesure que l'onde de crue de la Marne et de l'Yonne va se propager vers l'aval, on envisage une montée qui va se poursuivre sur le reste de la semaine à Paris".

On devrait arriver à 5,20 mètres ce mardi après midi, estime Pierre Jérémie. L'eau de la Seine devrait monter jusqu'à 5,70 mercredi après-midi. La tendance continuera à la hausse. D'ici le week-end, le niveau devrait atteindre les 6 mètres.

De nombreuses routes sont fermées à la circulation en Seine-et-Marne

Secteur Melun : -RD 326 Quai de la Rochette à Melun -RD 376 sortie vers Dammarie-les-Lys -RN 4 déviée à Vaudoy-en-Brie, -RD 211 partiellement inondée entre Guignes et Rozay-en-brie -Bretelle RD606 et RD376 -Quai Rossignol entre la cité administrative et la rue de l'Ecluse à Melun -Quai Joffre au niveau de la salle l'Escale et le parking de la piscine à Melun

Secteur Meaux : -RD 418 entre Claye et Annet -RD228 entre Nanteuil et Fublaines Secteur Coulommiers : -RN4 à Vaudoy-en-Brie -RD228 au nord de Maisoncelles -RD33e rue Montpichet -RD66 entre La Ferté-Gaucher et Chauffry -RD216 partiellement inondée -RD3 entre Jaignes et Tancrou -RD402 partiellement inondée à Jouarre

La Seine-et-Marne en vigilance orange et jaune

En juin 2016, on était monté à 6,10 mètres/6,15 mètres à Paris Austerlitz, rappelle Pierre Jérémie. Il estime qu'il faut suivre de près les principaux affluents et notamment la Marne car des pluies sont attendues mercredi et jeudi.

La Marne aval, de Thorigny-sur-Marne à Nanteuil-sur-Marne est en vigilance orange (risques de débordements importants).

La Seine moyenne de Montereau à Seine-port, l’Yonne-aval de Montereau à Barbey, le Loing-aval de Souppes-sur-Loing à St Mammès, la Seine Bassée francilienne de Montereau à Villiers-sur-Seine sont en vigilance jaune (risques de débordements).

La crue est plus lente qu'en juin 2016

"La situation n'est pas la même qu'en juin 2016, on est sur une crue d'hiver qui est plus lente et qui est pour l'instant essentiellement portée par la Marne et ses affluents qui sont des fleuves qui réagissent assez lentement, précise Pierre Jérémie. On est sur une montée beaucoup plus progressive qu'en mai juin 2016 où la montée essentiellement conduite par le Loin avait été beaucoup plus rapide".

Depuis juin 2016, affirme Pierre Jérémie, les prévisions ont été affinées, le réseau de capteur a été renforcé et les prévisions peuvent être plus fines.