Seine-Maritime, France

La Seine sort de son lit et à Saint-Aubin-Les-Elbeuf, en Seine-Maritime, 28 personnes ont du être évacuées à partir de 16h ce mercredi après midi. Le maire Jean-Marie Masson explique "l'eau est montée et puis surtout, il n'y avait plus d'électricité. Edf avait coupé le courant par sécurité". Conséquence "on a évacué les personnes....en barque ...celles qui vivent sur le chemin de halage"

La salle des fêtes de la commune est prête à accueillir d'éventuelles riverains des crues mais pour l'instant, tout le monde a été relogé chez des proches "les lits sont prêts dans la salle des fêtes" précise l'élu qui ajoute "on a aussi prêté des lits de camps à nos voisins de Cléon. C'est la solidarité"

Jean Marie Masson le maire de Saint-Aubin-les-Elbeuf précise que cette situation s'est déjà produite lors de la crue de 2001

