La décrue de la Seine est amorcée depuis la fin de semaine dernière et elle est synonyme d'opération de nettoyage au niveau du barrage et des écluses de Suresnes (Hauts-de-Seine) où une quantité record de déchets s'est accumulée.

Après la crue, la décrue et le nettoyage ! Depuis ce mardi après-midi, quatre salariés de l'entreprise Belbeoch' sont mobilisés sur leur bateau équipé d'une grue pour récupérer tous les déchets qui se sont agglutinés au niveau des écluses de Suresnes (Hauts-de-Seine) depuis la montée des eaux de la Seine.

Les déchets qui se sont accumulés contre les écluses se trouvaient sur les berges et ont été emportés par l'eau © Radio France - Bénédicte Robin

"Je n'ai jamais vu autant de déchet, il y en a plus que l'an dernier, lors de la crue du printemps 2016. C'est impressionnant !" Confie Patrick Belbéoch' le patron de l'entreprise d'élagage du même nom à qui a été confiée la mission de tout nettoyer.

1 000 m2 de déchets sur une épaisseur de 40 cm

Frédéric Alphand, le directeur adjoint du Bassin de la Seine aux Voies Navigables de France le confirme, il y a bien plus de déchets que l'an dernier d'après les estimations qu'ils ont pu faire en fin de semaine dernière : "on avait 1 000 mètres carré de déchets, sur une épaisseur qu'on peut estimer à 40 centimètres".

Les déchets récoltés seront ensuite envoyés dans des centres de tri spécialisés © Radio France - Bénédicte Robin

Ces déchets proviennent des berges de la Seine explique Frédéric Alphand. A cause de la crue, l'eau a emporté avec elle ce qui traînait : "des bidons d'huile, des sacs poubelles, des bouteilles plastiques mais aussi beaucoup de branchages, de troncs d'arbres." C'est la conséquence, en partie,"d'incivilités et d'entreposage illicite de déchets" se désespère-t-il. Et il ne faut pas trop tarder à les récupérer car là ils sont bien bloqués dans les écluses mais si la décrue se poursuit, les courants vont les disperser. Cette opération doit donc durer encore ce mercredi matin et éventuellement dans l'après-midi.

Les déchets collectés seront ensuite envoyés dans des centres de tri spécialisés qui pourront revaloriser voire recycler ce qui peut l'être.