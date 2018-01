La Seine est en crue, et le niveau va continuer de monter. A Paris, la hauteur du fleuve pourrait atteindre les 5,40 mètres mercredi et même plus ensuite, en fonction des pluies attendues en fin de semaine.

Paris, France

Avec les précipitations de ces derniers jours, la Seine et certains de ces affluents sont en crue. L'eau monte. A Paris, les voies sur berges sont interdites aux piétons, le tunnel des Tuileries et la voie entre le Pont de Garigliano et le Pont de Bir-Hakeim sont fermés à la circulation. Ce lundi matin, la hauteur d'eau mesurée au niveau du Pont d'Austerlitz est de plus de 4,40 mètres, et on pourrait atteindre les 4,90 mètres d'ici mardi : bien au delà des 3,92 mètres de 2010.

"On aura probablement un niveau entre 5,10 mètres et 5,40 mètres mercredi midi", explique Pierre Jérémie, responsable du service prévention à la DRIEE, la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie. "Ensuite on pense que le niveau va continuer de monter, mais il est trop tôt pour donner un maximum à Paris en fin de semaine." Cela va dépendre des précipitations attendues en fin de semaines, et quelles influences elles auront sur les affluents de la Seine.

"On ne sait pas jusqu'à quelle hauteur on va monter à Paris" - Pierre Jérémie, responsable du service prévention à la DRIEE.

Va-t-on vers une crue comme celle de 2016, lorsque le niveau de la Seine avait atteint 6,10 mètres à Paris ? Trop tôt pour le dire selon Pierre Jérémie. "On est sur un épisode différent de 2016, là c'est une crue d'hiver, principalement de la Marne, qui est une crue beaucoup plus lente qu'en 2016." L'avantage, c'est donc que les services de prévention verront arriver la crue exceptionnelle si elle se produit.

La Ville de Paris prend les devants

Dans un communiqué publié ce lundi matin, la mairie de Paris annonce qu'une cellule de crise sera mise en place si le niveau de l'eau continue de monter. Elle invite aussi les Parisiens "à ne pas stocker des biens de valeurs dans les caves et les sous-sols".

Communiqué de presse de la mairie de Paris. - Mairie de Paris.

Des risques de débordements sur d'autres cours d'eau francilien

Le service prévention de la DRIEE surveille de près la Marne, ainsi que l'Yonne et ses affluents. L'Yonne a d'ailleurs été placée en vigilance orange aux crues sur sa partie amont, dans le département de l'Yonne. "Et comme l'eau va couler vers l'aval, on peut s'attendre à une propagation de cette crue jusqu'à la confluence avec la Seine", ajoute Pierre Jérémie.