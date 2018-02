Méricourt, France

200 tonnes de déchets qui se volatilisent en une nuit : le maire de Méricourt (Yvelines), Philippe Geslan, en sauterait de joie, s'il n'était pas aussi inquiet de savoir ce qu'ils sont devenus.

Explication : la Seine, en crue depuis deux semaines maintenant, a charrié des tonnes et des tonnes de déchets jusqu'à cette petite commune à la frontière avec la Normandie, et tous se sont heurtés au barrage qu'abrite le village, le dernier sur le fleuve en Île-de-France. Jusqu'à ce lundi, les habitants avaient donc sous les yeux une nappe d'environ 8 000 m² d'ordures, haute de plusieurs mètres, soit environ 200 tonnes, selon les estimations de Voies Navigables de France (VNF).

Face à cette situation ingérable pour une commune de la taille de Méricourt (environ 400 habitants, un seul employé communal), le maire a convié un représentant de la région à venir constater l'ampleur du phénomène par lui-même. Sauf qu'à leur arrivée sur les lieux, Philippe Geslan et Jean-Philippe Dugoin, le vice-président de la région chargé de l’écologie et du développement durable, l'amas d'ordures avait tout simplement disparu...

Le ministère de l'écologie est saisi

"Quand on est arrivé sur place, on a constaté qu'il ne restait plus rien. On a pensé que soit VNF avait laissé passer les déchets dans la nuit, soit qu'ils avaient coulé", raconte le maire.

Mais VNF affirme ne pas avoir ouvert les écluses du barrage : impossible que les déchets soient passés de l'autre côté de l'ouvrage. Ils ne peuvent donc que se trouver en amont, une hypothèse que VNF a soutenue au maire : "Ils ne savent pas vraiment, mais il pourrait s'agir d'un contre-courant qui se serait créé et qui aurait fait remonter les déchets en amont, et qui les aurait dilués au fil des heures."

Les services du ministère de l'écologie ont été saisis, explique le maire : "Il n'en reste pas moins que c'est une pollution majeure, et que ces déchets sont bien passés quelque part". En attendant de comprendre ce qui s'est passé, les communes touchées par cette pollution vont pouvoir prétendre à une aide de la région : celle-ci a annoncé lundi sur France Bleu Paris qu'elle débloquait en urgence une enveloppe d'au moins 1 million d'euros pour faire face aux conséquences de cette crue.