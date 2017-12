Crue du Rhône, il y a quinze ans elle était centennale

En 2002 le fleuve avait causé deux inondations en l'espace d'une semaine. Et l'année suivante, en 2003, rebelote et nouveau débordement des eaux. Une crue centennale dont il a fallu tirer des leçons. Ça a été le départ du plan Rhône.

Il y a 15 ans - en 2002 - le Rhône sortait de son lit et noyait les plaines qui le bordent. L'année suivante il récidivait et les dégâts avaient été importants, de la plaine de Lapalud dans le nord Vaucluse jusqu'à l'île de la Barthelasse aux portes d'Avignon. des portes qui avaient du être barricadées avec les batardeaux que l'on n'a plus ressortis depuis.

Des inondations qui sont restées gravées dans les mémoires

Ces épisodes catastrophiques ont aussi permit d'améliorer la protection contre les crues et provoqué la création du Plan Rhône.

Un outil global de développement durable qui associe l’État, les Régions et la Compagnie Nationale du Rhône et dont l'Europe participe au financement.

On y traite des zones d'expansion des crues, de la mise hors d'eau des exploitations agricoles ou encore de la gestion des digues.

Quel souvenir en garde-t-on 15 ans après ? Quelles leçons en a-t-on tiré ?

Sur le site du plan Rhône on peut trouver le scénario du déroulement complet de cette crue.