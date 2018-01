Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) est en alerte maximale pour les crues.Le maire a pris des arrêtés d'évacuation. Des habitants ont déjà quitté leur logement à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). A Paris, le RER C restera coupé intra-muros jusqu'à mercredi.

Joinville-le-Pont, France

Face à la montée des eaux de la Seine et de la Marne le maire de Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), Olivier Dosne, a décidé d'évacuer certains habitants.

Alerte maximale pour les crues à Joinville-le-Pont

"Nous sommes dans un processus d'alerte maximale", a précisé le maire de Joinville-le-Pont sur France Bleu Paris ce jeudi à 8h30. Dans la commune, des caves ont été inondées. Mercredi, le maire a signé les premiers arrêtés d'évacuation de population. Il a fait évacuer Ile Fanac et le port de plaisance de Joinville pour des raisons de sécurité électrique.

Le collège Jules-Ferry et des écoles risquent d’être fermés vendredi, indique le maire.

La mairie de Joinville très présente sur le terrain

"On vit vraiment à l'heure pour l'heure. C'est très inquiétant et particulièrement stressant. Et c'est là qu'on se rend compte que la commune a encore un rôle à jouer au niveau de la proximité puisque les habitants se sentent quand même très très accompagnés par les services qui sont très très présents sur le terrain", dit le maire.

Les crues touchent toute l'Ile-de-France

Vigicrues a placé la Marne, la Seine, le Loing en vigilance jaune ou orange.

A Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) mardi, plusieurs dizaines d’habitants ont dû quitter leur maisons. Trois gymnases sont ouverts pour les accueillir. L'armée a envoyé des militaires sur place pour aider les habitants.

A Paris, le zouave du Pont de l'Alma a les genoux sous l'eau. La Seine est à 5,44 mètres ce jeudi matin à 10h. L'eau devrait franchir les 6 mètres ce week-end. Le RER C est coupé dans Paris au moins jusqu'à mercredi prochain, indique la SNCF.