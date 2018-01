Vigicrues a placé la Seine et la Marne en vigilance jaune vendredi. L'eau continue de monter et il y a des risques d'inondations. La situation pourrait s’aggraver dans les prochains jours. A Paris, des voies sur berges et des tunnels sont fermés à la circulation.

Paris, Île-de-France, France

Vigilance jaune pour la Seine et la Marne ce vendredi en Ile-de-France. C'est l'avertissement de Vigicrues. Cela signifie qu'il y a des risques d'inondations et qu'il faut être particulièrement vigilant.

Voies fermées à Paris

Par précaution, à Paris la voie Georges Pompidou est fermée à la circulation entre le pont du Garigliano et le pont Bir-Hakeim. Cette fermeture intervient dès que la Seine dépasse les 3,70 mètres. Les voies piétonnes entre Tuileries et Mazas et entre Pont de l'Alma et Pont Royal sont également fermées tout comme le tunnel des Tuileries et le tunnel Henri IV.

La Seine en crue. © Radio France - Martine Bréson

L'eau de la Seine continue de grimper. Ce vendredi Vigicrues annonce une hauteur de 3,83 mètres à Paris vendredi à 10h.

La Marne déborde

Le niveau de la Marne continue de grimper. Ce vendredi matin il atteignait 3,35 mètres à Meaux. Il était à un peu plus de 2 mètres à Créteil. Ça déborde aussi dans les secteurs de Chessy et de Marne-la-Vallée en Seine-et-Marne.

De la pluie au programme encore ce week-end

Météo France prévoit un week-end plutôt pluvieux ce qui pourrait aggraver la situation. La Seine pourrait monter jusqu'à 4,10 mètres dimanche selon les dernières prévisions.