Île-de-France, France

Même si une décrue a été annoncée, nos caves peuvent encore être inondées. La faute aux nappes phréatiques ! Celles qui se trouvent le long de la Seine et dans un périmètre un peu plus large, sont gorgées d'eau. Ensuite, l'eau remonte et cela crée des infiltrations.

39 sites surveillés en Île-de-France

Le réseau de chaleur de Paris, la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain, a dû couper ce mardi 30 janvier 2018 un premier tronçon de chauffage urbain à Ivry-sur-Seine. Séverine Goujon est la responsable de la communication de la CPCU : "Le réseau a eu un point de fragilité, a été menacé d'inondation et donc nous avons interrompu la fourniture de chaleur aux bâtiments raccordés au tronçon impacté".

En l’occurrence, il s'agissait d'un bâtiment France Télécom, d'un syndicat de gestion d'immeubles de bureaux et d'un dépôt d’œuvres d'art de la ville de Paris. D'une manière générale, la cellule de crise de vigilance à la crue est maintenue jusqu'à la fin de semaine. Par conséquent, la maire de Paris appelle les Franciliens à rester vigilants.

"Contrairement à la crue de 2016, là les nappes sont beaucoup plus gorgées d'eau"

Pour vérifier si votre sous-sol est inondable, la mairie de Paris a mis à disposition une carte interactive sur son site internet. Anne Hidalgo tient à rassurer les Parisiens : "Ça ne veut pas dire que toutes les caves vont être inondées mais ça permet de montrer les points sensibles aux remontées d'eau des nappes phréatiques." La maire de Paris a également précisé que la situation n'était pas comme en 2016, "là les nappes sont beaucoup plus gorgées d'eau".

Au 30 janvier 2018, certaines adresses présentent des sous-sols potentiellement inondés (Capture écran site internet paris.fr)

>>> À consulter également si besoin : le site Vigicrues.