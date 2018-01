Conséquence des crues et des inondations dans l'Eure, des communes restent privées d'eau potable et de petites routes sont coupées à la circulation. Le point avec la préfecture de l'Eure.

Eure, France

Le département de l'Eure est toujours en vigilance orange pour les crues sur le tronçon des Boucles de la Seine. Il est en vigilance jaune sur les tronçons Seine aval, Epte, Eure amont, Eure moyenne et aval, et Iton aval. Le niveau de la Seine devrait continuer à s'élever jusqu'en début de semaine prochaine. Les prévisions font état d'une hauteur d'eau située entre 5.40 mètres et 5.60 mètres, samedi puis, entre 5.50 mètres et 5.80 mètres le lendemain.

Cela monte encore en début de semaine prochaine

La tendance reste à la hausse jusqu'en début de semaine prochaine avec le débit de la Seine qui restera soutenu en raison de coefficients de marée en hausse jusqu'à atteindre leur maximum entre jeudi et vendredi. L'ensemble des services de l’État est mobilisé pour veiller à la sécurité des habitants et des structures pouvant être gagnées par le phénomène de crue. Plusieurs réunions se sont tenues en préfecture afin de préparer au mieux la gestion de cette crise. Une cellule de veille est activée et les acteurs de la sécurité sont prêts à intervenir si la situation le nécessite. Le préfet de l'Eure rappelle que la plus grande prudence est attendue de la part de chacun, aux abords du tronçon des Boucles de la Seine.

Routes fermées à la circulation

route voie de Seine à Bernières/Seine, - chemin de La Roque à Courcelles/Seine, - D201 entre Limetz Villez et Giverny, - rues menant aux quais aux Andelys, - chemins vicinaux 104, 77, 102 et rue du château maillot à Port Mort - rue aux huard, rue Robert Conan le long de la Seine, à Pressagny l'Orgueilleu

Eau impropre à la consommation dans 6 communes

Illeville, Flancourt-crescy-en-roumois, Touville, Thenouville, Ecaquelon et Berville-en-roumois (partie nord).