Depuis mercredi 17 janvier 2018, en Ile-de-France, l'eau de la Seine, de la Marne et de ses affluents monte de façon alarmante et perturbe la vie de la région. Un pic à plus de 6 mètres est attendu ce week-end à Paris.

France Bleu Paris se mobilise et organise une matinée spéciale crues vendredi à partir de 6h.

Matinée spéciale crues sur France Bleu Paris

France Bleu Paris organise une matinée spéciale crues dès 6h vendredi.

Nos reporters sont sur le terrain et à vos côtés en Seine et Marne à Montereau et dans le Val-de-Marne à Villeneuve-le-Roi.

Des spécialistes à Vigicrues, à Météo France, aux Voies navigables de France, à la SNCF Transilien et des élus, sont les invités de cette matinée spéciale crues sur France Bleu Paris.

Pas de RER C dans Paris : la station Javel jeudi 25 janvier 2018. © Radio France - Emmanuel Collardey



Les auditeurs de France Bleu Paris s'entraident.

Vous avez des informations qui peuvent permettre à d'autres de mieux se déplacer en Ile-de-France, partagez-les dès 6h vendredi en appelant le 01 42 30 10 10.

Témoignez, demandez ou proposez de l'aide dès 6h en appelant France Bleu Paris au 01 42 30 10 10.

Les crues en Ile-de-France : une longue histoire

