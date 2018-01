Melun, France

L'eau de la Seine n'arrête pas de monter à Melun (Seine-et-Marne) depuis le 27 décembre 2017. Le lundi 22 janvier 2018, selon Vigicrues, la hauteur de l'eau était de 4,30 mètres. Le département est en vigilance orange.

A Melun, les riverains de la Seine sont très inquiets. La cave du bar de La Marine qui est en travaux, est inondée. Les habitants du quai Hippolyte Rossignol qui vivent à une vingtaine de mètres du fleuve sont impuissants face à l'eau qui monte.

"On attend", disent ces habitants que Tommy Cattaneo de France Bleu Paris a rencontrés. "Il n'y a que ça à faire", ajoute Maya, les bras croisé, debout devant sa maison. "Ça fait peur", ajoute-t-elle. "En 2016, notre cave a été totalement inondée, et encore, on a eu de la chance parce que notre maison était surélevée".

Dominique habite juste derrière Maya, dans une petite maison de plein pied. "Depuis 2016, il n'y a rien qui a changé," dit-il. "Le préfet, les journalistes sont venus. Deux jours après, plus rien. On sait que la mairie ne peut pas arrêter le fleuve mais on aimerait un peu de considération de la municipalité".