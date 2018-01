Amfreville-sous-les-Monts, France

Retenir l'eau pour empêcher l'inondation ? Ou alors tout ouvrir pour que la crue passe plus vite ? Le barrage de Poses, dans l'Eure, est le dernier avant la mer, 160 km plus loin.

La fonction d'un barrage est finalement assez simple en temps normal : maintenir un niveau d'eau régulier et constant à l'amont de l'ouvrage, et permettre la navigation des bateaux toute l'année. Mais qu'en est-il quand l'eau monte ?

Alexandre Picard est responsable d'exploitation au barrage de Poses : "Le barrage s'ouvre progressivement jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert. On est à 1800 tonnes d'eau par seconde." C'est plus du triple du débit habituel.

Mais pourquoi laisser l'eau s'écouler en telle quantité ? "Si le barrage restait fermé en période crue, toutes les rives de la Seine jusqu'à Gaillon seraient complètement inondées. On ne veut pas inonder une partie de la Seine plus que l'autre."

En plus de ça, à cet endroit de la Seine, le barrage est aussi soumis aux coefficient de marées, très importants la semaine prochaine. Finalement, dans ces conditions de crues et inondations, le barrage se fait transparent pour que l'épisode passe le plus vite possible. "En fait, la nature reprend ses droits. Il faut que la crue s'arrête. Et une fois que la décrue sera amorcée, le barrage va se refermer progressivement."

Alexandre se veut rassurant. Cette crue n'a rien à voir avec celle de 1910 par exemple, où toute la vallée avait disparu sous les eaux.