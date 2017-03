Crues et tempête ont provoqué des dégâts sur les rives et les berges en Indre-et-Loire

Si vous vous êtes promenés en bord de Loire ou de Cher, vous avez découvert des niveaux d'eau hauts qui ont coupé les chemins de randonnée. La montée des eaux et la tempête ont fait aussi pas mal de dégâts, par exemple à Sainte Radegonde à Tours.

Le niveau des eaux est haut mais normal à cette saison et sans aucune surveillance particulière de la part de Vigie Crues. Ceci étant dit, ça s'active sur les berges de la Loire et des rivières en Touraine car elles ont été endommagées par les derniers évènements climatiques : les crues de l'an passé ont fait des dégâts auxquels sont venus s'ajouter ceux de la tempête Zeus, il y a quelques jours.

Vous risquez donc d'apercevoir de nombreux arbres portant une marque rouge, signe d'un abattage programmé

Philippe Audbert en charge de l'entretien des berges à la mairie de Tours surveille avec ses collègues 12 kilomètres de berges et de rives dans l'agglo de Tours : "avec les crues à répétition depuis quelques années et les tempêtes, il y a un ravinement au niveau des berges et des essences d'arbre, telles que le saule, qui ont très peu d'enracinement profond, finissent avoir les racines à l'air et par tomber dans l'eau": Pour l'instant, les équipes ont du mal à intervenir car les berges sont encore très instables. il faudra donc attendre la baisse du niveau des eaux au mois de juin pour tronçonner les arbres et les sortir de l'eau. Les arbres doivent impérativement être sortis de l'eau car lors d'une prochaine crue, ils pourraient finir de s'arracher de la berge et permettre à l'eau de pénétrer dans le trou laissé par ses racines.

La végétation en bord de Loire a souffert l'année dernière aux mois de mai et juin des inondations qui ont sapé les fondations des berges et des digues, fragilisé également l'implantation de certains arbres comme les saules ou les peupliers blancs. Ces dernières semaines ces arbres n'ont pas résisté à la montée des eaux et à la tempête Zeus. Les services de la ville de Tours parcourent les berges pour repérer les arbres abattus par les éléments et ceux qu'il faudra couper pour éviter trop de dégâts sur les berges et les digues.

Des bûcherons de la nature

Mais les hommes ont reçu ses dernières années, le renfort d'une main d'oeuvre particulière, les castors de plus en plus nombreux à coloniser les berges et ça tombe bien, car ils empiètent sur le territoire des ragondins et ça c'est une bonne nouvelle pour les berges et les digues

Pour pouvoir débiter et dégager ces arbres, il faudra attendre le mois de juin et la baisse du niveau des eaux pour pouvoir y accéder avec les engins de débardage