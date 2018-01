Les pluies continues de ces derniers jours jouent sur le moral mais aussi et surtout sur le niveau des cours d'eau. Certains en Lorraine sont en vigilance jaune ce vendredi. Les pompiers vosgiens sont intervenus plus d'une cinquantaine de fois cette nuit. Des routes sont partiellement inondées.

Les pluies continues de ses derniers jours associées par endroits à la fonte des neiges suite au redoux font déborder certains cours d'eau. La Meuse, La Mortagne, Le Madon et l'Orne dans le Pays-Haut sont en vigilance jaune ce vendredi matin. C'est le premier des trois niveaux d'alerte.

Autre conséquence. L’inondation partielle de certaines portions de routes lorraines. Notamment la RD 90 entre Faulx et Malleloy et entre Montenoy et Leyr. Route partiellement inondée aussi sur la RD 42 dans le canton de Pont-A-Mousson.

La situation ne risque pas de s'arranger avec un temps encore pluvieux et neigeux sur tout le territoire annoncé pour tout le week-end. Soyez donc très vigilants si vous roulez sur le réseau secondaire ces jours-ci.