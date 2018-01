Paris, Île-de-France, France

La Seine a atteint son pic de crue lundi mais il a été plus bas que prévu. Ce lundi, Vigicrues, l'organisme de surveillance des crues, a mesuré 5,84 mètres au pont d'Austerlitz. C'est largement en-dessous des 6,10 mètres du pic de juin 2016 (8,62 mètres en 1910).

La décrue va être très lente. "Il n'y aura pas tout de suite de franche décrue, les niveaux vont rester élevés quelques jours", indique Rachel Puechberty de Vigicrues.

En Ile-de-France 1.500 personne ont dû partir de chez elle

Au total, 1.500 personnes ont dû quitter leur logement en Ile-de-France, a indiqué dimanche la préfecture de police. Dans notre région, 1.500 foyers restaient aussi privés d'électricité, "essentiellement dans l'Est" de la région parisienne, indique Enedis, le gestionnaire du réseau. Il y a 242 communes inondées en Ile-de-France ce lundi. Dans notre région, 442 communes sont inondées.

Villeneuve-Saint-Georges est très touchée

A Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), la maire Sylvie Altman, qui était l'invitée de France Bleu Paris à 7h15, a indiqué que deux quartiers dans sa ville étaient très impactés par les crues. "On sait que la décrue sera très lente donc on reste mobilisés pour continuer à informer, sécuriser, pour protéger des habitants, gérer l'hébergement".

"Beaucoup de personnes sont allées dans la famille, des amis. Nous, on a trois centres d'hébergement qui ont été ouverts ce qui représente à peu près 250 personnes mais évidemment le nombre de personnes qui ont été évacuées, est bien plus important". La maire indique qu'il y a aussi une aide qui a commencé pour aider les habitants dans leurs démarches auprès des assurances, des fonds d'urgence.

La mairie a lancé une opération de renaturalisation des berges de la Seine et de l'Hyerres. Elle a dépensé 7 millions d'euros sur les 37 millions consacrés à cette opération. Elle souhaiterait aller plus vite et avoir plus de moyens financiers de l'Etat et de la Métropole.

Poissy bloquée par les crues, un pic en milieu de semaine

Karl Olive, le maire de Poissy (Yvelines) a indiqué qu'à 7h dans sa ville la Seine était à 5,38 mètres, dix centimètres de plus que dimanche matin. L'eau devrait encore monter de dix centimètres en 24 heures dit Karl Olive qui a demandé aux automobilistes de laisser leur voiture au parking aujourd’hui parce que "la départementale 190 entre Carrière sous Poissy et Poissy est bloqué, le pont de la gare est inondé, le CD 55 est aussi bloqué, donc Poissy est totalement bloquée ce matin par les crues.

Le maire indique l'eau monte très rapidement chez lui. Il se félicite d'avoir déclenché avec d'autres maire le Plan communal de sauvegarde ce qui a permis d'installer des pompes de relevage sur l'Ile des Migneaux ce qui nous a fait gagner au moins une semaine. Il y a 350 habitants sur l'Ile des Migneaux, il en reste à peu près 200. Le maire met en avant l'anticipation qui permet une meilleure gestion de ces moments de crise. Karl Olive indique que chez lui le pic sera atteint en milieu de semaine. Un assureur devrait bientôt venir à Poissy pour aider bénévolement les habitants touchés par les crues.

Le RER C coupé dans Paris jusqu'au mercredi 5 février

Depuis le début de la crue de la Seine, il n'y a plus de RER C dans Paris intra-muros. Par précaution, la date de réouverture a été repoussée dimanche au 5 février. En tout, sept gares parisiennes sont fermées. Les agents SNCF sont mobilisés pour surveiller et sécuriser les installations électriques.

