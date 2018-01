En raison des crues importantes sur le bassin de la Seine et de ses affluents, et sur la Saône dans le secteur de Châlons-sur-Saône, onze départements restent placés en vigilance orange par météo France ce lundi matin. Le pic de la Seine a été atteint à Paris dans la nuit de dimanche à lundi. En aval de Paris, la hausse du niveau de la Seine va se poursuivre jusqu'en début de semaine. Sur la Saône, l'onde de crue s'est propagée dimanche entre Chalon-sur-Saône et Tournus, avec un niveau maximum qui a été atteint dans la journée de dimanche.

© Visactu -

Le pic de la Seine atteint à Paris, la décrue sera très lente

La Seine a atteint à Paris son pic de crue ce lundi, loin du record historique, et la décrue s'annonce lente, avec pour les riverains des conséquences pendant plusieurs jours encore. La crue a culminé à 5,84 m, soit moins qu'en juin 2016 (6,10 m), selon l'organisme de surveillance Vigicrues. "C'est une crue très lente, donc on ne peut pas parler de pic. On préfère dire que le plateau a atteint son maximum. Il va perdurer toute la journée de lundi avant d'amorcer une descente mardi", a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'organisme de surveillance Vigicrues, Rachel Puechberty.

Le pire est donc évité cette fois-ci, à savoir le scénario catastrophe d'une crue historique comme celle de 1910, où la Seine avait atteint 8,62 m. Mais les interrogations demeurent sur les dégâts potentiels pour la région parisienne.

Côté transports, sept gares parisiennes du RER C, en bordure de Seine, resteront fermées au moins jusqu'au 5 février.

à lire Pas de RER C dans Paris avant lundi 5 Février

La Seine monte encore en aval de Paris

En amont de Paris, le niveau de la Marne était encore en légère hausse dimanche après-midi, a souligné Vigicrues. L'onde de crue issue de l'Yonne poursuit sa progression sur la Seine et a dépassé la confluence avec le Loing, près de Fontainebleau. En aval de Paris, sur les boucles de la Seine, la hausse se poursuivra jusqu'en début de semaine, prévoit Vigicrues, à des niveaux supérieurs à ceux de 2016 en raison de l'apport supplémentaire de l'Oise. Une attention particulière sera portée sur le secteur d'Elbeuf, près de Rouen, avec les marées hautes prévues lundi.

"Il n'y aura pas tout de suite de franche décrue, les niveaux vont rester élevés quelques jours", a précisé à l'AFP Mme Puechberty, de Vigicrues. Avec l'arrivée prochaine d'une onde de crue venant de la Marne, et des averses attendues en milieu de semaine, "il faudra attendre plus d'une semaine pour attendre des niveaux classiques pour la saison", a-t-elle ajouté. Au total, 1.500 personnes ont dû quitter leur logement en Ile-de-France, a indiqué dimanche la préfecture de police.