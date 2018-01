Île-de-France, France

Même si une décrue de la Seine a été annoncée, l'opérateur Orange a anticipé une éventuelle remontée des eaux. Trois sites du réseau téléphonique parisien ont été mis à l'abri les 26 et 29 janvier 2018.

350 sacs de sables entreposés sur le site des Tuileries

Les trois sites protégés sont des "répartiteurs". Il s'agit de points névralgiques qui permettent aux usagers d'utiliser leur ligne fixe et Internet. Sur celui des Tuileries, cela concerne 10 000 lignes téléphoniques. Une vingtaine de techniciens d'Orange a ainsi travaillé pendant deux jours pour assurer la protection du réseau sous le jardin des Tuileries, tout opérateur confondu.

350 sacs de sable et des pompes ont été installés sur le site du réseau téléphonique sous le jardin des Tuileries à Paris © Radio France - Marion Aquilina

L'essentiel de l'opération consiste à boucher tous les interstices par lesquels l'eau pourrait entrer dans le bâtiment et endommager le matériel des opérateurs téléphoniques. Vincent est responsable du département de l'unité d'intervention Île-de-France-Centre chez Orange : "On a installé des sacs de sable, des murs qu'on a faits avec des parpaings pour protéger les grilles d'aération par l'extérieur mais également des pompes. Ça demande du temps, de l'énergie et des muscles, il faut qu'on soit présent !"

48 heures pour étanchéiser le réseau téléphonique sous le jardin des Tuileries

Leur présence est d'autant plus importante qu'en cas d'inondation, 10 000 lignes téléphoniques pourraient être impactées, soient 10 000 usagers parisiens qui seraient privés de téléphone fixe et d'Internet. Hors de question de prendre un tel risque selon le directeur de l'unité d'intervention Île-de-France-Centre chez Orange, Patrice Cointe : "Dans nos plans de prévention, à 6 mètres d'eau, on protège les infrastructures."

Bâches et parpaings ont été installés le long du jardin des Tuileries pour protéger le réseau téléphonique © Radio France - Marion Aquilina

Trois sites parisiens ont été protégés par l'opérateur Orange en prévision d'une crue de la Seine © Radio France - Marion Aquilina

Plutôt que d'agir dans la panique, Patrice Cointe explique qu'il préfère "anticiper et prévenir." Les techniciens d'Orange précisent que le dispositif de protection restera en place tant que l'alerte crue sera maintenue. Ce lundi 29 janvier 2018, la Seine atteignait encore 5,87 mètres à 16 heures.