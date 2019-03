Cyann, lycéenne héraultaise engagée veut tourner un court métrage pour sensibiliser à l'écologie

À peine majeure et déjà très engagée politiquement : Cyann est à l'image de sa génération, passionnée et investie. La lycéenne d'Olmet-et-Villecun (Hérault) finalise le script de son premier court métrage. Une fiction pour sensibiliser à l'écologie et au fonctionnement de nos forêts.

Olmet-et-Villecun, France

On a l'image de Greta Thunberg, cette jeune suédoise militante écologiste qui mène la croisade des lycéens pour le climat. Dans l'Hérault, les jeunes ne manquent ni de motivation -ils l'ont prouvé lors de leur marche pour le climat vendredi 15 mars - ni de talents : Cyann Bounzel, lycéenne à Lodève et habitante d'Olmet-et-Villecun écrit en ce moment le script d'un court métrage pour sensibiliser le public à la protection de la nature et en particulier de la forêt.

Une fiction sur fond de vérités scientifiques

C'est sur la terrasse en bois, chez ses parents, que la lycéenne de 18 ans nous accueille. Ce sont ses parents qui justement lui ont transmis le goût de la nature et de l'engagement politique. Son père, arboriste, l'a sensibilisé au fonctionnement de la forêt et des arbres. L'adolescente se nourrit alors de documentaires, d'études scientifiques et de films.

Pour son propre court-métrage, elle a imaginé un scénario post-apocalyptique où la nature veut en quelque sorte se venger des hommes : "Tout cela se base sur des fondements scientifiques. Les arbres possèdent un système racinaire qui leur permet de communiquer entre eux. D'autant qu'ils ne peuvent pas fuir et sont obligés de s'adapter rapidement à leur environnement en modifiant ce système."

"C'est fou de se dire que tous les arbres d'une forêt peuvent communiquer entre eux." - Cyann

Parmi ses références des films mythiques comme Soleil Vert de 1974, mais aussi Avatar de James Cameron sorti en 2009. Pour le tournage elle compte tout financer elle-même mais ne refuse pas l'aide bénévole : "Je fais au plus simple pour que ce soit le moins cher possible, comme n'utiliser que des plans fixes."

Un message pour les politiques et les citoyens

Elle qui se faisait considérer comme une "babos", comprenez une "baba-cool" en terme péjoratif, constate que les jeunes se rallient de plus en plus à la cause écolo. "On a une prise de conscience qui donne de l'espoir.

"J'aimerais faire comprendre qu'il ne faut pas essayer d'éliminer le fait qu'on est acteur de l'écologie et qu'on peut tous y participer." - Cyann

Et aux pouvoirs publics, elle demande des prises de positions courageuses : "On constate que les solutions pour la planète existent déjà, mais elle ne conviennent pas à un système politique commercial et industriel. Imaginer un monde différent c'est quelque chose qui fait peur au gouvernement. On n'a peur de sortir du système, de quitter notre confort. Mais dans un monde écologique et renouvelable le confort existe aussi, il est juste différent."

En attendant de tourner ce premier court métrage, Cyann prépare aussi son bac et son option en arts appliqués : elle projette d'étudier à l'école de design Boulle à Paris pour révolutionner aussi -en vert- nos objets du quotidien.