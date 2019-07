Cyanobactéries : le plan d'eau de Cournon démarre sa saison sans baignade

Cournon-d'Auvergne, France

La saison estivale devait redémarrer ce lundi, 1er juillet : ce sera sans baignade. Interdite par arrêté municipal tout comme les activités nautiques et la consommation des poissons pêchés dans le lac de Cournon. Avec la canicule, les cyanobactéries ont fait leur retour plus tôt que prévu. "On a le temps qu'il fait normalement dans la deuxième semaine d'août" déplore Lionel Roucan, chargé de mission environnement et développement durable à la maire de Cournon d'Auvergne. "Beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur et de quoi manger pour nos cyanobactéries qui se multiplient".

Les sondes installées dans le plan d'eau surveillent la situation au jour le jour pour une éventuelle réouverture de la baignade. D'ici là, quel est le risque ? Les cyanobactéries peuvent produire des toxines potentiellement dangereuses pour la peau et le foie en cas d'ingestion.

Aucun moyen de traitement durable

La ville de Cournon avait pourtant mis les gros moyens l'an dernier : "On a réoxygéné l'eau avec des oxygénateurs", raconte le responsable environnement, "ça marche pas mal, en début et en fin de saison, avec certains seuils de prolifération, mais après ça ne marche plus. On a des radeaux végétaux qui mangent les nutriments sauf qu'on s'est aperçu que la nappe de l'Allier qui alimente le plan d'eau a reçu une charge d'azote et de phosphore très forte avec les premières irrigations des céréales en amont." De quoi alimenter généreusement les fameuses cyanobactéries.

Une situation qui laisse la municipalité totalement démunie. "_On a aucun moyen de traitement sérieux, durable_", reconnaît Lionel Roucan. "La principale solution c'est de séparer les activités. On n'arrive pas à être maître de la qualité de l'eau avec de la baignade, de la pêche, des activités nautiques..."

La solution viendrait du projet de bassin dédié à la baignade. Une piscine biologique qui est en cours d'étude mais avec un investissement nécessaire de 2 à 3 millions d'euros, c'est un dossier dont héritera la prochaine municipalité après les élections de 2020.