Grenoble, France

« La France doit réécrire sa feuille de route pour les cinq et dix ans qui viennent en terme de programmation énergétique, rappelle Jean-Charles Colas Roy, qui est également co-président du groupe d’études sur les énergies vertes, à l’Assemblée nationale. Donc 2018 est une année charnière. » assure le député qui organise ce jeudi un colloque sur l'énergie verte et la transition énergétique à Grenoble en présence du président de l'assemblée nationale François de Rugy.

Les associations, les entreprises, les collectivités publiques, les citoyens doivent pouvoir se saisir du débat sur l’énergie.

Le gouvernement prévoit effectivement de réviser la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour les périodes 2019-2023 et 2023-2028, d’ici l’automne prochain. Ce qui laisse un temps de concertation à propos de ce sujet. D'ou l’intérêt du colloque du jour. « C’est aussi le rôle des parlementaires d’animer les débats sur le territoire, d’être capable de réunir les acteurs autour de la table, estime le député. Les associations, les entreprises, les collectivités publiques, les citoyens doivent pouvoir se saisir du débat sur l’énergie. »

Le nucléaire et les hydrocarbures devraient faire partie des grandes thématiques qui devraient être abordées lors de ce colloque et pendant la période de concertation. Concernant le premier point, Jean-Charles Colas Roy précise que la majorité assume ne pas pouvoir tenir l’objectif de réduction de 50% du nucléaire d’ici 2025. « C’est bien d’annoncer des dates, comme cela a été fait pendant le quinquennat précédent, grince l’élu. Mais quand on ne se donne pas les moyens de le faire, c’est au gouvernement suivant d’assumer. »

Le député LREM est également le rapporteur d’un projet de loi qui prévoit de mettre fin à la recherche et à la production des hydrocarbures à horizon 2040. Une interdiction qui devrait se faire progressivement : « Il faut respecter les droits acquis des entreprises, donc c’est normal qu’il y ait encore des permis, mais cela s’arrêtera en 2040. »

Le député de l'Isère Jean-Charles Colas Roy réagi par ailleurs sur France Bleu Isère, à la polémique concernant l’accueil chahuté de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen à la marche blanche en hommage à l’octogénaire juive Muriel Knoll, hier après-midi à Paris. « Il faut respecter la volonté de la famille, qui souhaitait que tout le monde puisse être là et dire que lorsqu’on s’attaque à un Juif, on s’attaque à la République française, estime l’élu. Interrogé sur la position du CRIF d'exclure le FN et les Insoumis, le parlementaire isérois préfère jouer l’apaisement « je ne suis pas dans le temps de la polémique., mais dans celui du recueillement »

Le député de La République en marche pense aussi au colonel Arnaud Beltrame assassiné par le terroriste de l'Aude et à qui l'Etat a rendu un hommage national aux Invalides. « Ce sont des moments forts, avoue Jean-Charles Colas Roy. Il y a à la fois de l’émotion mais aussi, pour un responsable politique, la volonté de faire face, de montrer que la République est forte. Le geste du colonel Beltrame est héroïque, son sacrifice -ndlr : il s'est substitué à une otage dans le magasin- nous rend fiers. Ces événements tragiques nous rappellent à nos responsabilités. »