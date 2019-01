D'importantes chutes de neige en cours sur les Pyrénées

Midi-Pyrénées - France

Au-dessus de 1400 mètres d'altitude dans les Pyrénées, il doit tomber entre 20 et 40 centimètres ce mardi, et 80 à 100 centimètres mercredi. Ces fortes quantités tombées en quelques heures accentueront le risque d'avalanche.

🏔️❄️ Les chutes de neige ont commencé dans les Pyrénées et on risque d'atteindre jusqu'à 100 cm en haute montagne d'ici vendredi. Pour faire face à ces intempéries, les cheminots s'activent pour permettre la circulation du transpyrénéen Toulouse-Barcelone via Latour-de-Carol 🌨️🏔️ pic.twitter.com/wtWTVlqgIt — Voie du Midi (@VoieMidi) January 22, 2019

Les chutes de neige sur les Pyrénées vont perdurer toute la nuit de mardi 22 à mercredi 23 puis également toute la journée de mercredi, de façon même plus en intense. Il devrait même neiger à basse altitude, entre 400 et 600 mètres. Météo France attend d'ici mercredi en fin d'après-midi, un cumul de 70 centimètres à un mètre de neige fraîche, dès 1500 à 1800 mètres d'altitude, sur la majeure partie des Pyrénées, de l'Ariège aux Pyrénées-Atlantiques.

Risque très fort d'avalanches, surtout jeudi

En conséquence, le risque d'avalanche augmentera progressivement, pour ne devenir fort, de niveau 4 (sur 5), à partir du milieu de matinée de mercredi dans les massifs des Pyrénées-Atlantiques (Pays Basque et Aspe-Ossau) et dans la partie ouest des Hautes-Pyrénées (Haute-Bigorre), à partir de mercredi en début de l'après-midi dans la partie est des Hautes-Pyrénées (Aure-Louron) et dans les massifs de la Haute-Garonne (Luchonnais) et de l'ouest de l'Ariège (Couserans).

Le risque d'avalanche devrait ensuite encore augmenter : les chutes de neige se prolongeant durant la nuit de mercredi à jeudi, pour ne cesser que vers jeudi à la mi-journée. L'instabilité du manteau neigeux devrait en conséquence encore augmenter et le niveau de risque passera le niveau 5 jeudi en fin de journée.

De nombreuses grandes avalanches, parfois très grandes, pourront se produire et toucher des secteurs routiers ou infrastructures, y compris à moyenne altitude.

L'accalmie interviendra globalement jeudi, même si quelques averses de neige résiduelles pourront encore se faire remarquer en montagne, voire sur le Nord-Ouest.

Hors Pyrénées, de la neige ce mardi soir en Aveyron, dans le Tarn et le Lot

La perturbation neigeuse a aussi atteint le reste de Midi-Pyrénées. À 18 heures ce mardi, la circulation était devenue difficile dans le nord du Lot, frontalier avec le Cantal sur les communes de Latronquière et Sousceyrac. Il est aussi impératif de s'équiper si on roule, dans le Tarn sur les Monts de Lacaune, à Anglès. À signaler aussi les premiers flocons à Rodez, mais la neige ne tient pas sur les routes.