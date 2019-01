Damien Carême, le maire écologiste de Grande-Synthe, dépose plainte contre l'Etat pour "inaction climatique"

Grande-Synthe, France

C'est une première. Avec cette plainte, Damien Carême veut forcer le gouvernement à agir pour protéger la population, contre le réchauffement climatique et ses conséquences. Pour les habitants de Grande-Synthe, c’est notamment la montée de eaux qui inquiète le maire écologiste : "Parce que la menace, chez nous, c'est la submersion marine, j'enjoints l'Etat à prendre toutes les décisions, pour limiter le changement climatique. Et ce n'est pas une obligation de moyens, mais une obligation de résultat. C'est en ça que les Pays-bas ont été condamnés, il y a quelques mois, pour arriver à -25% de Co2, avec un objectif. Donc il faut mettre autant de moyens qu'il faudra pour atteindre cet objectif".

La France déjà condamnée

Et Damien Carême ajoute "Quand le ministre me dit que ce n'est pas devant les tribunaux que ça se réglera, eh bien si ! Quand la France était le plus mauvais élève en matière de pollution atmosphérique et de qualité de l'air, l'Etat ne bougeait pas... jusqu'à ce qu'il soit condamné par la Cour européenne de justice, qui l'a enjoint à mettre en place des mesures sous menace d'une amende de plusieurs milliards d'euros. Et du coup, l'Etat a agi."