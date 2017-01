Dans l’agglomération viennoise, des points de collecte pour les dosettes de café

Apercevra-t-on George Clooney dans une déchetterie de l'Isère ? La marque Nespresso s'est en effet lancée dans une vaste entreprise de recyclage de ses capsules de café à travers le monde. Et elle implante des bacs de récupération dans le département, comme tout récemment à Vienne.

Les capsules usagées contiennent 90% de marc de café, très utile pour faire du compost, mais aussi 10% d'aluminium, le métal le moins bien recyclé, car il est présent dans de petits déchets. En France, on ne recycle que 32% de l’aluminium contenu dans les emballages domestiques.

Pour éviter ce gaspillage, la marque de café Nespresso organise depuis 2008 sa propre filière de récupération. Une usine spécialement dédiée au recyclage des capsules a été construire aux Pays-Bas. En France, le pays qui en consomme le plus, plus de 5.000 points de collecte ont été mis en place. Un réseau qui s'étoffe puisque la communauté d'agglomération du pays viennois a été approchée par la marque pour qu'elle accueille trois bacs de récupération de capsules dans ses déchetteries. Ce qui a été fait en ce mois de janvier dans les déchetteries de Vienne, Pont-Evêque et Villette-de-Vienne.

Les enfants incitent les adultes à bien trier les déchets

Bernard Louis, conseiller délégué à la gestion des déchets à ViennAgglo, n’est pas dupe de la part publicitaire que cette démarche environnementale peut avoir pour la marque. Néanmoins, il approuve cette initiative. Les usagers vont-ils se plier à ce geste de tri supplémentaire ? Bernard Louis mise pour cela sur les enfants, il en veut pour preuve une autre initiative : « Sur Villette on récupère les bouchons en plastique. On a commencé par sensibiliser les enfants. Maintenant ce sont eux qui disent aux parents qu’il ne faut pas oublier d’enlever le bouchon sur la bouteille ».

Sans attendre d'être influencés par leurs enfants, certains semblent déjà convaincus, comme cette habitante rencontrée à la déchetterie de Villette-de-Vienne, et qui ne savait pas encore qu’elle pouvait faire recycler ses dosettes de café. « Vu l’importance des capsules maintenant, dans notre vie de tous les jours, c’est une bonne idée ».