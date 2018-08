Après une longue bataille administrative et technique, un couple de l’Audomarois vient d’obtenir l’autorisation officielle de produire de l’électricité avec son moulin et de l’injecter dans le réseau.C’est la force hydraulique de l’Aa qui va faire tourner l’immense roue à aubes.

Hallines, France

A Hallines, près de Saint-Omer le moulin Pidoux est un des plus anciens moulins de la vallée papetière de l’Audomarois. Il remonte au XVème siècle. Racheté en 2015, par Vincent Lombard et sa compagne, Mélanie Cattez, il est en train de reprendre vie. Au départ, leur projet était d'y créer un gîte rural, mais le couple a rapidement compris que le potentiel était ailleurs, dans l'hydroélectricité.

Avec ses 6,6 m de hauteur et ses 5 m de large, la roue du moulin est en cours de rénovation. Vivien Lombard doit encore y fixer de nouvelles aubes en bois exotique. © Radio France - Matthieu Darriet

Aujourd'hui pompier professionnel, Vivien Lombard a vu resurgir son passé d’électricien. Et il s'est lancé dans de gros travaux : "l'ancien propriétaire, qui avait 85 ans, avait déjà fait pas mal de restauration. Mais la roue à aubes, qui mesure 6,60 m de hauteur et 5 m de large, était ensevelie sous la vase. Il a fallu évacuer tout ça ! Les vannes, il fallait les refaire."

Là, on est en train de terminer la partie électrique, pour tout automatiser et installer la génératrice.

Le couple va passer des semaines à nettoyer l’installation et à concevoir sa remise en état avec des spécialistes. Au départ, il y a quinze mois, les administrations et élus ne voulaient pas de leur projet. La tendance est plutôt à la destruction des restes de moulins, pour laisser l'eau s'écouler, en espérant que cela limitera les inondations, récurrentes sur l'Aa.

Abandonné depuis 1933, le moulin Pidoux reprend vie grâce aux efforts de ses nouveaux propriétaires. Ils ont investi 170.000 pour faire aboutir leur projet d'hydroélectricité. © Radio France - Matthieu Darriet

Une façon de penser contestée par le couple et confirmée par des études scientifiques récentes, qui font foi désormais dans les services de l'Etat. Ce qu'il faut, c'est gérer les vannages et les moulins et trouver des solutions pour les poissons, confirme Vincent Lombard : "sous prétexte de continuité écologique, on enlève les barrages, en considérant que ça gène. Mais une continuité écologique, c'est pas cela. C'est de l'arasement, oui, quand les ouvrages sont abandonnés, mais on peut contourner les ouvrages et nous, nous allons créer une passe à poissons."

Le couple a réussit à convaincre de la pertinence de son projet, y compris des banques. Ils investissent 170 000 euros ; ils ont réalisé eux-même une grande partie des travaux. Et le projet est viable. Il devrait être amorti en moins de 7 ans.