Dans l'est de la Creuse, on est prié de ne pas gaspiller l'eau potable

Ce n'est que le début de l'été mais les réserves sont au plus bas sur le secteur de Gouzon. Le syndicat intercommunal d'eau potable recommande de réserver l'eau du robinet à la cuisine et à la toilette.

Gouzon, France

Ce n'est pas encore la pénurie, mais la situation est de plus en plus tendue sur le secteur de Gouzon*. Le niveau des réserves d'eau se situe 3 à 4 mètres en dessous de la normale.

"Nous n'avons aucune marge de manœuvres, explique Vincent Turpinat maire de Jarnages et vice-président du syndicat d'eau potable qui alimente 18 communes, les réserves sont au plus bas, _on a donc que quelques heures d'autonomie en cas de défaillance de la ressource principale_, c'est à dire les captages"

Voila pourquoi le syndicat d'eau potable recommande de réserver son usage aux besoins vitaux: la cuisine et la toilette.

Pas question d'arroser les pelouses ou les potagers avec , ni laver sa voiture ou remplir une piscine, ce qui est déja interdit par la Préfecture.

"On peut encore arroser avec notre puits communal, il faut préserver ces ressources"

Ces mesures de bons sens ne surprennent pas les habitants rencontrés:

"Je suis pêcheur précise André, on voit bien le niveau des rivières baisser. Je respecte ces consignes, d'ailleurs j'ai renoncé à monter ma piscine. Quant au jardin, eh bien je mets de la paille au niveau des plantes pour les protéger."

"Oui, pas question d'utiliser l'eau du robinet pour le potager, complète Jean-Claude qui habite à Blaudeix. Dans notre petit "village" de Claveyrolles, on a la chance d'avoir un puits communal. Il faut préserver ces point d'eaux dans nos petits hameaux."

Il n'y a pas de restrictions d'usage de l'eau pour les agriculteurs, mais il leur est demandé de pomper dans les réserves d'eau, les étangs, les étangs privés avec l'accord du propriétaire.

La fontaine de Jarnages, alimentée par une source coule au ralenti © Radio France - Olivier Estran

Pas de plan B dans l'immédiat

"Le souci, c'est qu'on a pas de plan B, _pas de solution de secours dans l’immédiat,_explique Vincent Turpinat. On ne peut pas faire de nouveaux forages car ans notre sous-sol présente une radioactivité naturelle, et on ne serait pas dans les normes exigées. On peut s'appuyer sur nos voisins de Boussac ou d'Huriel dans l'Allier mais ce n'est pas suffisant."

"L'idéal serait une canalisation pour aller chercher l'eau sur Montluçon, mais on est pas suivis par l'Agence de l'Eau sur ce projet. Le chantier est estimé à 5 millions d'euros. On en appelle une fois de plus à tous les financeurs possibles, Région , Etat, car avec les sécheresses qui se succèdent on ne pourra pas continuer longtemps comme ça.."

(* le syndicat intercommunal d'Alimentation en eau Potable du bassin de Gouzon rassemble les communes d'Auge, Blaudeix,, Bord Saint Georges, La Celle sous Gouzon, Domeyrot, Gouzon , Jalesches, Jarnages, Ladapeyre, Lépaud, Lussat, Nouhant, Parsac-Rimondeix, saint Silvain Sous Toulx, Trois Fonds, Verneiges et Viersat. )