Dans l'extension de l' A10 entre Poitiers et Tours, Vinci Autoroute va devoir revoir sa copie.

C'est que révèle l'avis rendu par le conseil général de l' Environnement et du Développement Durable. Cette autorité environnementale s'inquiète des hypothèses retenues, notamment en ce qui concerne les trafics et ses conséquences sur l'environnement.

Tous les projets comme celui de l'extension d'une autoroute sont soumis à une étude d’impact, une autorité environnementale doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. Son avis n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à permettre d’améliorer sa conception. Et là cet avis explique que les hypothèses retenues, notamment en ce qui concerne les trafics, et de ses conséquences sur l'environnement le dossier de Vinci Autoroute ne permet pas d’évaluer avec précision la pertinence des études qui en dépendent que ce soit sur l' air, la santé, les émissions de gaz à effet de serre et surtout le bruit. le dossier porté par Vinci Autoroute ne serait pas assez précis aujourd'hui en terme de protection acoustique.

"Le constructeur doit respecter la loi, et donc mettre au delà de 55 / 60 décibels des protections sonores, Vinci doit donc revoir sa copie sur ce sujet" explique Julie Leduc, la présidente d' Agir A10 Touraine.