Dans l'Hérault le goéland, oiseau marin, s'implante dans les terres

Après les communes du littoral, les goélands commencent à arriver dans des communes plus éloignées de la mer. Surpopulation ? Non, les oiseaux ont changé de comportement depuis une dizaine d'années, la stérilisation des œufs montre ses faiblesses. Mais le goéland est une espèce protégée.

Hérault, France

Dominique habite à la Grande Motte et elle est excédée par les goélands. Que ce soit chez elle ou à son travail, les nuisances sont quotidiennes : "Ils sont tout le temps en train de nous embêter, nous faire peur, voler dans les plats des clients. Des fois on court après les assiettes, cette année il y en beaucoup, beaucoup!"

Pourtant la Grande-Motte stérilise les œufs des goélands, qu'on appelle ici gabians, chaque année. Mais cela reste compliqué car tout les Grand-Mottois ne signalent pas qu'il y a des nids sur leurs toits. Pour le maire, Stéphan Rossignol, la municipalité fait de son mieux. "On voit bien qu'on est limité, on ne peut passer partout, il n'y pas toujours la possibilité d'accéder à des toits mais lorsque les nuisances sont plus importantes que ce que l'oiseau peut apporter en terme environnemental, il faut peut-être trouver d'autres moyens".

Seulement voilà, la stérilisation est, à l'heure actuelle, la seule méthode autorisée car le goéland est une espèce protégée. En fait, il n'y a pas plus de gabians qu'avant, ils ont simplement changé de comportement en se rapprochant des villes. "En milieu urbain ils trouvent de la nourriture et puis surtout il y a beaucoup moins de prédateurs sur un toit que lorsqu'un oiseau niche en pleine nature, dans les marais où les renards, les sangliers peuvent perturber la reproduction" explique Pierre Maigre, président départemental de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux.

