Bourgogne, France

Les oiseaux des campagnes françaises connaissent un déclin vertigineux, selon de nouveaux recensements. En moyenne, en l'espace de 15 ans, leur population a régressé d'un tiers. Le CNRS et le Muséum national d'histoire naturelle estiment que "ce déclin atteint un niveau proche de la catastrophe écologique."

Les pratiques agricoles pointées du doigt

En Bourgogne, l'hirondelle rustique a perdu en 15 ans la moitié de ses effectifs. Pour le bruant jaune, c'est 45%. 60% de tourterelles des bois en moins et jusqu'à 80% pour le martinet noir. Une raréfaction constatée dans toute la France. Les chercheurs observent que ce phénomène est concomitant à l'intensification de certaines pratiques agricoles, la fin des jachères, un nouveau recours aux nitrates et à la généralisation des insecticides de type néonicotinoïdes. Les oiseaux ne trouvent plus assez d'insectes pour se nourrir. L'Europe a perdu 80% d'insectes volants en 30 ans.

Sur un plateau à l’ouest de Dijon, Joseph Abel, directeur en Côte-d’Or de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux désigne des champs qui s'étalent à perte de vue : « nous sommes au milieu d’une zone céréalière que l’on peut qualifier de paysage d’agriculture intensive. On ne voit aucun arbre, pas de haies ». Dans ce type de milieu, seuls les oiseaux qui nichent au sol se trouvent à leur aise. Mais ils ne sont pas pour autant épargnés, comme l’alouette que l’on entend chanter. « Au milieu de ces champs, énormément de biocides sont répandus et affectent tout le réseau trophique, les populations d’insectes et invertébrés qui sont la ressource alimentaire de beaucoup d’espèces d’oiseaux ».

Paysage de culture céréalière intensive. L'usage de produits phytosanitaires contribuerait à la raréfaction des oiseaux. © Radio France - Jacky Page

Autre paysage agricole, et autres conditions de vie pour la faune. Nous sommes cette fois dans la vallée de l'Ouche, plus propice à la faune : « on retrouve des pâtures, des haies, des arbres isolés, un paysage beaucoup plus diversifié et qui offre beaucoup de gîtes pour les oiseaux en particulier et pour toute la biodiversité en général ». Le conseil régional finance un programme de replantation de haies. Un paysage de bocage allié à des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement favorise la biodiversité.

"Où que l'on aille, on va retrouver les mêmes espèces"

Joseph Abel, directeur de la LPO Côte-d'Or, devant un paysage agricole de la vallée de l'Ouche, encore riche en biodiversité. © Radio France - Jacky Page

Outre les pratiques agricoles, d'autres facteurs interviennent pour réduire les populations d'oiseaux, comme les collisions avec les véhicules, les constructions diverses qui réduisent les territoires de la faune, le changement climatique, ainsi que tout ce qui peut arriver sur le parcours des oiseaux migrateurs.

Toutefois, dans la région, certaines espèces se portent bien, comme la fauvette à tête noire ou le pigeon ramier. Les espèces généralistes arrivent à s’adapter à des conditions plus larges. Celles qui sont spécialistes d’un milieu précis, ont tendance à régresser. « On constate à travers tout le territoire une banalisation de notre biodiversité. Où que l’on aille on va rencontrer les mêmes espèces ».