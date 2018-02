On les appelle les observateurs, ils sont une trentaine de bénévoles pour Météo-France dans la Drôme. Tous les jours, ils relèvent le temps qu'il fait. Leur rôle : affiner les mesures avec une petite station météo installée chez eux.

Saint-Sorlin-en-Valloire, France

Le petit carton posé sur la table de Monique, 76 ans, est un vrai trésor. A l'intérieur, des carnets de note, de véritable livre d'histoire sur la météo de Saint-Sorlin en-Valloire, dans le Nord-Drôme. Sur les premières pages, on peut lire des années : 1951, 1955, ou encore 1956. C’est justement "l’hiver 56", comme elle dit, qui a le plus marqué Monique : "Regardez sur les tableaux, toutes ces températures négatives entre le mois de février et de mars. Ici, il a fait -18°."

"Je me souviens que ma mère avait des canards, ils étaient dans la rivière. Il a fallu les récupérer car ils étaient pris par les glaces." Monique.

Les relevés de l'hiver 56 de son beau-père. © Radio France - Victor Vasseur

Cet hiver-là, avec le vent du Nord, à Saint-Sorlin en-Valloire, la température ressentie était au moins de -30 degrés.

Une petite station météo dans le jardin

Dans ces carnets, les feuilles ont jauni, les coins sont cornés, l'écriture est appliquée. Les températures minimales et maximales sont notées, mais aussi le sens du vent ou encore la hauteur d'eau quand il a plu.

Monique se replonge dans ces cahiers. © Radio France - Victor Vasseur

Chez Monique Comte, la météo, c'est une histoire de famille. Le poste est installé ici depuis 1949 : "C’est mon beau-père qui a commencé. Puis mon mari a pris le relais. A son décès, c’était naturel pour moi de poursuivre" témoigne Monique. Aujourd'hui, elle continue de relever les températures grâce à sa petite station météo installée dans son jardin, et chaque mois elle transmet les carnets par la poste à Météo-France.

Autre année très fraîche, 1962, lors du mois de décembre. © Radio France - Victor Vasseur

Les cahiers de Monique ne prennent pas la poussière dans le grenier, ils sont étudiés par la classe de CM2 de l'école de Saint-Sorlin en-Valloire.