Dans la Drôme, la migration des cigognes bat son plein

Plus de 1500 cigognes observées au belvédère de Pierre Aiguille à Crozes-Hermitage (Drôme) en une semaine par les bénévoles de la Ligue de protection des oiseaux : aucun doute la migration a commencé dans le département, et c'est normal l'espèce se porte bien selon la LPO.

C'est un des oiseaux préférés des spécialistes de la LPO comme des badauds : la cigogne a entamé sa migration. Vous l'avez peut-être remarqué, elles sont nombreuses à passer au-dessus de la Drôme et de l'Ardèche. Les bénévoles de la Ligue de protection des oiseaux ont observé près de 1500 passages en une semaine au niveau de l'observatoire de Pierre Aiguille. Une migration en temps et en heure, le rythme des cigognes n'est pas pour le moment perturbé par le changement climatique.

"La population se porte très bien, il y a plus d'individus et donc plus de migrations", explique Rémi Métais, spécialiste de la migration et ornithologue à la LPO. Le public est invité à rejoindre les bénévoles pour l'observation à Crozes-Hermitage. "Ça a toujours du succès auprès du public, même nous on aime bien observer les cigognes", ajoute Rémi Métais, avec le sourire.