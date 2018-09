Raismes, France

C'était le tout premier stage organisé par Andy Chiarelli. Ce dimanche 23 septembre 2018, une trentaine de personnes ont suivi ce passionné de nature et de sport au cœur de la forêt de Raismes, dans le Valenciennois.

Toute la troupe s'engouffre dans les bois, pour le premier atelier du jour : fabriquer une civière avec pour simple accessoire une bobine de paracorde, cette corde utilisée par les parachutistes.

Par petits groupes les participants apprennent d'abord à faire un nœud spécial qui résistera au poids du corps. Une fois la technique maîtrisée, Hélène explique à son équipe comment faire. Ça faisait longtemps que l'éducatrice spécialisée voulait partir à l'aventure. "Je trouve que c'est super de l'expérimenter tous ensemble. On transmet on apprend des autres, c'est super enrichissant."

Penchés sur leur notice, les participants tentent de refaire le nœud spécial qui résistera au poids du corps. © Radio France

Survivre en respectant son environnement

Parmi les participants, la plupart sont ici pour apprendre à se débrouiller en pleine nature. Comme Manu, 53 ans, qui a fait les Scouts quand il était petit. "A l'époque on rêvait de Robinson Cruzoé et Vendredi. On se débrouillait et ça ça me tient toujours à cœur." Se servir de ses mains, mais avant tout prendre soin de la nature ! C'est ce qu'Andy Chiarelli, veut transmettre aux participants.

En venant ici, dans ce coin reculé de la forêt ils voient à quel point la nature est unique, tout ce qu'elle peut nous apporter.

Le stage de survie, c'est aussi l'occasion de repérer les insectes et les plantes comestibles que recèle la forêt de Raismes. Au menu : cloportes, fourmis et soupe aux orties!

Le prochain stage de survie aura lieu le 28 octobre 2018. Les renseignements au 06 42 13 55 34.