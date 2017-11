Dans la Somme, 6.000 tonnes de sel sont répandues sur les routes tous les ans de novembre à mars

Les premières températures négatives au petit matin se sont faites vivement ressentir cette semaine. Dans le département de la Somme, les 40 agents mobilisés chaque jour pour saler les routes ont commencé leur veille et s'apprêtent d'ici mars à répandre 6.000 tonnes de sels sur les chaussées.

"6.000 tonnes pour les hivers normaux, 12.000 tonnes pour les plus rudes : c'est la quantité de sel que nous répandons chaque année sur les 4.600 kilomètres que nous gérons", nous explique Frédéric Noël, responsable du centre des travaux spécialisés du département de la Somme. Au sel est ajouté de la saumure, un mélange eau et sel fabriqué dans le centre d'Amiens. La cuve vient d'être changée et elle est toute neuve et à ce jour elle n'a encore jamais servi.

La cuve de saumure du centre des travaux spécialisés géré par le département de la Somme est toute neuve © Radio France - Anne Tréguer

Vingt centres de stockage de sel sont répartis sur la Somme

Les livraisons viennent de débuter dans les vingt centres de stockage du département. 3.000 tonnes sont stockées au centre d'Amiens situé près de la zone commerciale de Glisy, 1.500 tonnes au centre d'Abbeville et dans les dix-huit autres entre 100 et 150 tonnes. Les agents ne salent que lorsque les chaussées sont glissantes. Des messages spécifiques de Météo France les alertent et ils interviennent avant la formation des plaques de givre ou de verglas au petit matin.

Les trémies sont prêtes au centre d'Amiens situé à Glisy et attendent d'être chargées © Radio France - Anne Tréguer

40 agents sont mobilisés aux quatre coins du département de novembre à fin mars.

Depuis le vendredi 2 novembre, la veille a débuté au centre départemental de gestion des routes de la Somme. 40 agents sont ainsi mobilisés chaque jour et selon les besoins peuvent assurer les 35 circuits définis dans le département pour saler les routes.