Dans la Vienne, 16 communes enregistrent des taux de tritium élévés selon l'ACRO, une association indépendante

L'ACRO, l'association pour le contrôle de la radioactivité dans l'ouest milite pour plus de transparence sur les taux de radioactivité et publie ce mercredi une carte de la contamination radioactive de l'eau potable en France. La région de Châtellerault est pointée du doigt.

Châtellerault et 15 autres communes sont concernées par des niveaux élevés de tritium. Le tritium, c'est l'hydrogène radioactif rejeté par les installations nucléaires et dans le Poitou il s'agit bien sûr de la centrale de Civaux. Plus la centrale est puissante et plus les taux de tritium sont importants.

"Pas de danger sanitaire mais le public doit être régulièrement informé", réclame l'association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest

L'ACRO, l'association pour le contrôle de la radioactivité dans l'ouest publie une carte de la contamination radioactive de l'eau potable en France avec des données fournies par le ministère de la santé. Les prélèvements ont eu lieu entre 2016 et 2017 dans la Vienne et il apparaît que le taux de becquerel par litre d'eau est élevé sans pour autant que l'eau ne soit impropre à la consommation et qu'il y ait un danger sanitaire. Les précisions de Guillaume Rougier, chargé d'étude à l'ACRO :

L'ACRO qui dresse cette carte réclame plus de transparence de la part des pouvoirs publics et demande quel est le plan B qui serait déclenché en cas de taux de tritium encore plus élevés dans les rivières qui alimentent les captations en eau potable. L'association créée au lendemain de la catastrophe de Tchernobyl se veut indépendante et a pour mission principale de faire connaître les niveaux de radioactivité dans l'environnement.