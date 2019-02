Dans le Loiret, le mois de février bat des records de douceur

Cela ne vous a pas échappé, il fait très doux pour un mois de février. Entre le 14 et le 18, dans le Loiret, la moyenne était de 15,8°C selon Météo France. Il faut remonter à l'année 1961 pour retrouver des températures similaires.

Loiret, France

Depuis quelques jours, les températures sont extrêmement douces. Dimanche 18 février, la maximale dans le Loiret était de 19,2 degrés à Villemurlin en Sologne. Du jamais vu depuis que Météo France relève les températures. Pour comparer, il faut remonter au 14 février 1961 avec 18,8 degrés à Orléans-Bricy.

Au-dessus des normales

Si on regarde les moyennes de températures, elles étaient de 16,2 degrés entre le 14 et le 18 février 1961, contre 15,8 degrés en 2019. On est largement au-dessus des normales de saison, qui se situent autour de 8 degrés dans le Loiret.