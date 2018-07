Il a fait parfois très chaud ce dimanche 1er juillet dans le Loiret. Jusqu'à 32°C à Orléans et même 35°C à Amilly. Mais on est encore loin des records...

Orléans, France

Comme un petit avant-goût de vacances... Il a fait très chaud ce week-end dans le Loiret. Ce dimanche 1er juillet, Météo France a relevé 35°C à Amilly. C'est la commune la plus chaude du département. À Orléans, il a fait un peu plus frais, grâce notamment aux quelques averses : jusqu'à 32°C.

Mais si ces températures sont assez chaudes pour un 1er juillet (les normales de saison se situent aux alentours de 26 degrés), on est encore assez loin d'un record. Ainsi, le 1er juillet 2015, il avait fait 38,3°C à Amilly, et 38°C avaient été relevés à Orléans le 1er juillet 1958.

Des Orléanais sur l’île Charlemagne pour se rafraîchir

Forcément, nous avons été nombreux à rechercher la fraîcheur ce week-end. Quelques gouttes de pluie se sont abattues sur l'orléanais en début d'après-midi, mais elles n'ont pas suffi à décourager les Orléanais venus profiter de l'île Charlemagne. Et évidemment, toute sortie plage digne de ce nom débute par un repas. Pour Franck et ses amis c'est : "un petit pique-nique tranquille. Des tomates, de la mozzarella, du taboulé... classique quoi ! Et bien sûr, un petit verre de rosé."

Dans les mains de David, il y aussi un verre. Mais pour lui, c'est un cocktail : "Gingembre, miel, citron... et un peu d'alcool !" Il faut tout de même faire attention : alcool et chaleur ne font pas bon ménage, puisque l'alcool monte plus vite à la tête. D'autant qu'il y a bien d'autres activités sur la plage, on peut par exemple suivre les conseils d'Angie : "Essayer de faire bronzette... mais avec la pluie c'est pas forcément gagné. Heureusement pour moi, je suis bronzée de nature. Sinon, l'eau est très bonne ! Profitez-en et allez-y !"

"Quand on rentre elle est un peu froide, mais après ça va."

Un conseil que Ninon, 11 ans, n'a pas hésité une seule seconde à suivre : "Je suis avec mon frère et mes deux meilleures copines. On se baigne depuis dix minutes. Quand on rentre elle est un peu froide, mais après ça va."

Et si on est un peu taquin, on peut faire comme Luka : "On fait quelques bêtises dans l'eau... J'essaie de noyer doucement mes copains... je les arrose. Et puis comme on est très trois garçons, on se met tous les trois contre ma demi-sœur, et du coup c'est trop drôle !"

Ce dimanche sur l'île Charlemagne, il y avait comme un petit air de vacances, avant le début des vacances d'été, à la fin de la semaine.