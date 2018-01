Montargis, France

Il n'y a à priori aucune raison de s’inquiéter. À la suite des pluies importantes ces dernières heures dans le Loiret, la préfecture a placé une partie du département en alerte inondation : le Loing et l'Ouanne sont en crue. Conséquence : le tronçon Loing amont - Ouanne a été placé ce jeudi en vigilance jaune.

Une crue moins importante qu'en juin 2016

A Montargis, le cours d'eau qui traverse la ville était à 53 centimètres ce jeudi soir, pour comparer en 2016, c'était 3 mètres 44 au plus fort der la crue. A Montbouy, sur le loing, il y avait 54 centimètres. C'était 2 mètres 05 il y a deux ans. Enfin à Château-Renard sur l'Ouanne, 59 centimètres d'eau ce jeudi soir contre 2 mètres 23 lors de la précédente crue.

Et c'est justement l'Ouanne qui inquiète le plus Benoît Digeon, le président du syndicat mixte de la vallée du Loing : "A Toucy, dans l'Yonne le niveau de l'eau est à 1 mètres 91 parce qu'il a beaucoup plu. En 2016 on était à 2 mètres 64. On surveille de près..."

Alain Letort est le président du Collectif de Défense de la Commune de Ladon et du Bassin de Bezonde. Il y a deux ans il avait été fortement touché par les inondations. Il a passé une partie de sa journée de jeudi a faire le tour des communes. Il voit l'eau monter avec une certaine inquiétude : "La situation n'est pas encore critique, mais le problème c'est que la pluie continue de tomber. On risque d'avoir des débordements. Moi personnellement j'ai récupéré mon pavillon le mois dernier après 18 mois de travaux suite aux inondations de 2016... je n'ai pas envie que ça recommence. C'est une hantise perpétuelle."

Sur l'Ouanne, la cote d’un mètre devrait être atteinte dans la journée de vendredi à Château-Renard et samedi à Montargis et Montbouy.

La préfecture du Loiret a demandé aux maires de mettre leur service en veille et d’informer les populations susceptibles d’être concernés par des inondations.

De petits incidents ne sont pas exclure

Les niveaux seront élevés tout le week-end mais il n'y a aucune raison de s'affoler, affirme le syndicat de la vallée du Loing. Le sol n'est pas saturé comme il pouvait l'être fin mai 2016 au moment de la crue centennale. Il pourrait y avoir quelques incidents : des débordements localisés ou des coupures de routes par exemple. Mais la seule chose qui inquiète vraiment, ce sont les conséquences de la tempête Eleanor. Les techniciens vont vérifier que des bouchons ne se sont pas formés après la chute d'arbres ou de branches dans les cours d’eau.

Le prochain bulletin Vigicrue sera publié ce vendredi à 10 heures du matin.