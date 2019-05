Dans le parc des marais du Cotentin, on pique-nique en s'éduquant

Rendez-vous annuel à la Maison du parc de Saint-Côme-du-Mont, un grand pique-nique a eu lieu le 12 mai au bord du plus grand parc naturel de marais en Normandie. Une manière de sensibiliser à la préservation de la biodiversité dans la convivialité.

Un écrin de verdure sous le soleil, de longue tables et des nappes à carreaux... Les bancs se remplissent vite, mais certains préfèrent déjeuner dans l'herbe, comme Laetitia. Venue avec sa fille Zoé, elle a marché les sept kilomètres de la randonnée dimanche matin, avant une pause déjeuner bien méritée.

Pour Jean-Baptiste Wetton, responsable du pôle biodiversité et eau à la Maison du parc, une journée comme celle-ci permet de montrer au grand public les ressources des marais. "L'idée, c'est de faire vivre le territoire du parc, détaille-t-il. C'est parfois un concept un peu flou pour les gens, donc ce qu'on veut montrer, c'est que c'est un territoire vivant, qu'il y a des choses à voir et à faire dans un paysage préservé. On veut allier le message qu'on veut faire passer avec un moment de convivialité."

Un lieu unique pour la faune et la flore

Beaucoup viennent en famille, comme Charlotte, qui arrive de Caen avec ses enfants. C'est aussi l'occasion de les éduquer, "pour qu'ils découvrent les espèces, la biodiversité, la faune, la flore, tout ce qu'il y a à préserver."

Si les habitués viennent régulièrement observer hérons, cygnes et ragondins sur les chemins du parc, beaucoup d'habitants du Cotentin n'ont pas tous conscience d'avoir un tel espace naturel à quelques kilomètres de chez eux.

Sur son stand, Annie distribue de la soupe d'ortie. Alors que les changements climatiques menacent la biodiversité, elle est rend hommage à l'action du parc. A ses yeux, "c'est un lieu qui insuffle de la vie à la région, qui propose beaucoup d'activités. Tous les efforts sont faits ici pour promouvoir cette conscience environnementale, et je pense qu'ils réussissent."