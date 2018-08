L'été 2018 est le deuxième le plus chaud de l'histoire en France. Le Poitou n'échappe pas à la règle. On fait le point avec Météo France Poitiers-Biard.

L'été a été chaud dans le Poitou. Comme un peu partout en France. "_La Vienne a connu son deuxième été le plus chaud depuis 2003_. Dans les Deux-Sèvres, le cru 2018 arrive juste derrière 2003 et 1976" indique Météo France Poitiers-Biard.

Des maxis en hausse de 2,5 degrés en Vienne

"En moyenne, on a été deux degrés au-dessus des normales de saison entre le 1er juin et le 28 août. Dans la Vienne, les maxis sont en hausse de 2,5 degrés. On reste malgré tout bien en-dessous de 2003, avec des écarts allant de 1 à 1,5 degrés globalement par département".

2018, dans le top 5 des étés les plus ensoleillés

Autre indice, l'insolation, c'est-à-dire la durée d'ensoleillement quotidienne, est restée assez "raisonnable" : les chiffres relevés placent 2018 en cinquième position des étés où le soleil a le plus brillé dans la région.