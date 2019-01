Dans le Poitou, l'année 2018 a été la plus chaude depuis 1960

L'année 2018 a été la plus chaude depuis 1960 dans la Vienne comme dans les Deux-Sèvres. Une année aussi plus pluvieuse que d’habitude.

1,4 degrés en plus sur l'année

Dans la Vienne comme dans les Deux-Sèvres, il a fait 1.4 degré de plus que la normale, en moyenne sur l'année 2018. Dans la Vienne par exemple, au mois de juillet, il a fait trois degrés de plus sur le mois que d'habitude, une augmentation considérable. Les mois les plus chaud sont juin et juillet.

Mais aussi beaucoup de pluies

Mais si il a fait plus chaud, il a aussi beaucoup plus dans le Poitou, surtout au printemps. Et les records de pluie sont dans les deux-sèvres, notamment vers Bressuire où il a a eu de gros orages en juin. Mais aussi à Niort, où il est tombé jusqu'à 88 millimètres de pluie en une journée, quatre fois plus que la moyenne. En bref, pour cette année 2018, la Vienne et les Deux-Sèvres ont été sous la pluie pour le printemps, et sous le soleil l'été, avec des températures records encore jamais atteintes.