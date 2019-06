Dans le Sud-Mayenne, un projet éolien peut vous rapporter de l'argent

La Selle-Craonnaise, France

Dans le sud de la Mayenne, des éoliennes peuvent vous rapporter de l'argent. La société BayWa r.e a ouvert depuis ce dimanche, un financement participatif pour son projet de huit éoliennes autour de la base de loisir de la Rincerie. Leur installation est prévue courant 2020.

L'objectif est de prêter de l'argent à cette société, pour qu'ensuite à chaque trimestre, elle vous reverse cet argent avec les taux d'intérêt. "Les particuliers recevront les intérêts, sur la durée du produit financé proposé, c'est à dire deux ans. Ils les percevront donc tous les trimestres, au même titre qu'un remboursement de capital. C'est l'inverse d'un crédit immobilier en fait" explique Aurélien Gouraud directeur du financement énergie renouvelable chez Lendopolis, le gestionnaire de la cagnotte. Un montant maximum de 50.000€ est recherché.

La consommation de 7.500 foyers

En Mayenne le projet éolien de Fontaine-Couverte à déjà utilisé le financement participatif pour concerner et impliquer les habitants. Cette fois-ci les éoliennes seront implantées sur des terrains loués à des agriculteurs à la Selle-Craonnaise et de Saint-Michel-de-la-Roë. "Elles vont permettre la production annuelle de 39 gigawatt-heure. Cela couvre l'équivalent de la consommation de 7.500 foyers, c'est à dire plus de la moitié du nombre d'habitants de la communauté de communes du Pays de Craon, ce qui n'est pas négligeable pour le territoire" estime la professionnelle.

Un montant maximum de 50.000€ est recherché à travers la cagnotte. Le rendement proposé est compris entre 5 et 6% par an pendant deux ans. Et même si le Préfet de la Mayenne n'a pas encore émis un avis officiel de validation du parc éolien (attendu pour la rentrée), les porteurs de projet sont plus que jamais confiants.