Dans le Var, 1500 tonnes de déchets alimentaires picorés par les poules

Depuis l'automne dernier, le Syndicat de transport et traitement des ordures ménagères de l'aire toulonnaise offre un poulailler aux habitants qui achètent deux poules. Objectif : réduire la quantité de déchets qui arrive à l'incinérateur de Toulon. L'opération rencontre un très grand succès.

Toulon, France

Elles s'appellent Olive, Citronnelle, Chicken ou Cocotte ! Ces poules pondeuses, rousses ou noires, âgées de 5 ou 6 mois, viennent d'être adoptées par des familles varoises. Le Sittomat, Syndicat intercommunal de transport et traitement des ordures ménagères de l'aire toulonnaise (qui gère les déchets de 38 communes, de Saint-Cyr-sur-Mer à Saint-Tropez) incite les habitants à adopter des poules : un poulailler d'une valeur de 150€ est offert pour l'achat de 2 volatiles (30€). Objectif : sensibiliser de façon ludique les habitants à la réduction des déchets.

Lancée en octobre 2018, l'opération rencontre un très vif succès. "Nous pensions distribuer 1000 poulaillers, nous en avons commandé 4500 ! " explique Jean-Guy Di Giorgio, président du Sittomat. 4500 poulaillers distribués, c'est 9000 poules adoptées et au final près de 1500 tonnes de déchets alimentaires qui n’arriveront pas à l’incinérateur de Toulon-Lagoubran. "C’est une façon très efficace de sensibiliser les habitants à la réduction des déchets, les poules font très rapidement partie de la famille, enfants et parents peuvent s’en occuper et c’est toujours agréable de ramasser les œufs ! " poursuit le président.

Avant d'acheter leurs poules, les Varois signent une convention avant le Sittomat. Ils s'engagent à s’occuper du bien être des volatiles, à les conserver 3 ans et à ne pas les abattre pour les consommer. Une nouvelle distribution de poulaillers devrait avoir lieu après la rentrée de septembre.

Anne-Cécile, habitante de La Cadière d'Azur, a finalement adopté trois poules : une blanche, une rousse et une noire. © Radio France - Sophie Glotin

Brigitte a adopté Djali et Chipie à l'automne dernier. Depuis, la Toulonnaise sort beaucoup moins souvent sa poubelle et se régale avec les oeufs de ses poules. © Radio France - Sophie Glotin