Dans les coulisses des déchèteries de l’agglomération de Metz

Les neuf déchèteries de l’agglomération messine, gérées par Haganis, enregistrent autour de 600.000 passages par an. France Bleu Lorraine vous emmène à la découverte de nos déchets, de leur traitement et des histoires qu’ils racontent sur nous.

Metz, France

Dès que l’on déménage, que l’on fait des travaux ou que l’on remette en état le jardin, le passage à la déchèterie est presque inévitable. L’agglomération messine compte huit déchèteries pour les particuliers et une pour les professionnels (la plateforme d’accueil et de valorisation des déchets). Elles sont gérées par Haganis.

Un poids des déchets multiplié par deux en 40 ans

En 2018, plus de 570.000 passages y ont été enregistrés pour plus de 38.000 tonnes réceptionnés (9.642 tonnes de gravats, 8.354 tonnes de déchets verts et 4.745 tonnes d’incinérables). En moyenne, 67.4 kg de déchets sont déposés par visite. L’enjeu du traitement des déchets : en 40 ans, les Français ont multiplié par deux le poids de leurs déchets.

Découvrez la liste des objets interdits en déchèterie en cliquant ici.

A la découverte de la déchèterie d'Ars-sur-Moselle

Reportage Copier

Comment nos déchets sont-ils valorisés ?

Reportage Copier

Confidences de personnes qui viennent jeter parfois un bout de leur vie

Reportage Copier

Fini le temps de la récup' dans les déchèteries

Reportage Copier

A quoi ressemble la déchèterie des professionnels ?